Körlüğe yol açan sinsi hastalık

Halk arasında ‘göz tansiyonu yüksekliği' olarak bilinen glokom, körlüğün en yaygın nedenidir. Türkiye'de 2.5 milyona yakın glokom hastası olduğu tahmin edilirken her 4 hastadan yalnızca biri teşhis edilebilmektedir.

Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Başkanı Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, hastaların büyük bir bölümünde sinsi seyreden ve bu yüzden geç teşhis edilen glokomla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

GLOKOM NEDİR?

Göz tansiyonu artışı olarak da bilinen glokom, genellikle göz içi basıncının yükselmesiyle karakterize bir hastalıktır. Bu durum zaman içerisinde, görme siniri hasarı, çevresel görme alanı kaybı ve son olarak körlükle sonuçlanabilir. Göz içi basıncı ne kadar yüksekse, görme sinirinin hasar görme olasılığı da o kadar yüksektir. Ne yazık ki, hastada bu semptomlar her zaman fark edilebilir algıda değildir ve glokom, özellikle yaşlılarda körlüğün en yaygın sebebidir. Bu nedenle düzenli göz muayenesinin yaptırılması önerilmektedir.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Glokomun en sık görülen tipi açık açılı ya da diğer bir deyişle sinsi glokomdur. Genellikle genetiktir. Daha nadir olan dar açılı glokom ise kadınlarda, yüksek hipermetrop kişilerde daha sık görülebilir. İleri yaş hastalığı olarak bilinse de gerçekte gençlerde, çocuklarda hatta yeni doğan bebeklerde dahi ortaya çıkabilir. Aileler özellikle tek veya iki taraflı büyük gözlü bebeklerde dikkatli olmalıdır. Bu bebeklerde aşırı sulanma, ışıktan rahatsızlık vardır ve göz rengi iyi seçilemez. Bu belirtilerde derhal bir göz hekimine başvurulmalıdır.

HANGİ HASTALIKLA KARIŞTIRILIR?

Açık açılı glokom genellikle bir başka şikayetten ötürü göz muayenesine gelen hastalarda tesadüfen tespit edilir. Birçok hasta genellikle 40 yaşından sonra yakın görme bozukluğundan dolayı göz hekimine başvurduğunda göz tansiyon hastası olduğunu öğrenir. Dar açılı glokom olarak bilinen bir başka glokom tipinde ise hastalar glokomun belirtilerini migren ataklarıyla karıştırır. Migren sanılan baş ağrıları aslında sinsice ilerleyen ve zamanla körlüğe yol açabilen göz tansiyon hastalığı çıkabilir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Görme siniri kendini yenileyemeyen bir yapı olduğu için müdahale ile kayıplar geri getirilemez ancak hastalığın durdurulması ya da kötüleşmesi önlenebilir. Bu nedenle belirti vermeksizin seyreden bu hastalığın erken teşhisi çok önemlidir.