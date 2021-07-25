Kuzeni ölen eski valinin iddialarına soruşturma

2017 yılında merkeze çekilen ve çeşitli illerde valilik yapan Ahmet Altıparmak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kuzeni Ali İmran Kaplan’ın şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini ve ağrı kesici ile lağman verilerek gönderildiğini belirtti.

“MİDE KANAMASINDAN HASTA KAYBEDİLİR Mİ?”

Kaplan’ın ağrılarının geçmemesi üzerine bir kez daha hastaneye gittiğini yapılan operasyondan sonra Ankara sevk edilmek istemesine rağmen hastanelerin kabul etmediğini ileri sürerek, “Ülsere bağlı mide kanamasından hasta kaybedilir mi? Bu ülkede edilir! Ağrıdan kıvranan hastaya önce ağrı kesici, sonra lağman verip gönderen ilgisizlik ve karşı taraf kabul etmiyor diye ölüme terk eden sistem, daha 51'ndeki bir Yiğidi öldürdü! Ankara ve Kırşehir Valilerimizin özel çabasına, Kırşehir İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Daire Başkanının gayretlerine rağmen, muhatap hastanelerin kabul etmeden sevkin yapılamaması vahim hadiseyi yaşattı. Dilerim başka hastalarımız böyle üzücü bir olayı yaşamaz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen ve orada yapılan ikinci bir operasyona rağmen Ali İmran Kaplan hayatını kaybetti. Kırşehir Sağlık İl Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Eski Vali Altıparmak’ın paylaşımlarını ve SÖZCÜ’nün haberini dikkate alarak yaptığı açıklamada, “Söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar tüm yönleriyle incelenecek ve soruşturulacaktır” denildi.