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Lambda varyantı nedir?

Lambda varyantı, ilk olarak Peru'da keşfedildi ve DSÖ onu 'İlgi Varyantı' olarak sınıflandırdı. Covid-19 ve farklı varyantları dünya çapında hasara yol açmaya devam etti. B.1.1.7'den (Alfa) sonra; B.1.351 (Beta); P.1 (Gama); B.1.427 ve B.1.429 (Epsilon); B.1.617.2 (Delta); ve Delta Plus varyantı, dünyada Lambda varyantı olarak adlandırılan yeni bir varyant daha keşfedildi.

Güncellenme: 16:42, 02/07/2021
HaberlerSağlık
Lambda varyantı nedir?

Geçen hafta İngiltere’de, uluslararası genişleme nedeniyle Lambda varyantını (C.37) ‘incelenen varyantlar’ (VUI) listesine ekledi. DSÖ, Lambda varyantının spike proteininde, aktarılabilirliği üzerinde etkisi olabilecek birden fazla mutasyona sahip olduğunu, ancak mutasyonları tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lambda varyantı, B.1.1.1 soyu içinde yer alır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Lambda varyantı, Peru’da Nisan ayından bu yana tespit edilen vakaların %81’i ile ilgilidir.

Türkiye’de Lambda varyantı görüldü mü?

İngiltere’deki birçok mutasyon Türkiye’de gözlemlenirken Sağlık Bakanlığından bu varyant hakkında bir açıklama gelmedi. Lambda varyantının Türkiye’de görülüp görülmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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