Lifli gıdalarla beslenmek için 5 önemli neden

Lif yani posa, vücutta sindirilmeyen karmaşık yapıda bir karbonhidrattır. Enerji olarak kullanılmamasına karşın çok değerli bir besin öğesidir. Araştırmalar düzenli olarak lif tüketenlerin tüketmeyenlere göre diyabet, kalp-damar ve sindirim sistemi hastalıklarına yakalanma risklerinin azaldığını göstermektedir.

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, pandemi sürecinde de neden her gün lifli gıda tüketmemiz gerektiğini şöyle açıkladı:

NE GİBİ FAYDALARI VAR?

1-) Lifli gıdalar kalp-damar sağlığı için çok önemlidir. Çözünebilir lifler bağırsaklarımızdaki kolesterolü bağlayarak, emilimini engeller. Böylelikle kötü kolesterol değerleri düşer. Bu durum da damarlardaki yağ birikimini önler.

2-) Kan şekeri kontrolünü sağlar. Yüksek lifli yiyeceklerin parçalanması daha uzun sürdüğü için kan şekeri seviyeleri dengelenmiş olur.

3-) Kilo kontrolünde önemlidir. Lifin varlığı midede sindirimi yavaşlatarak uzun süre tokluk hissi yaratır.

4-) Kabızlığa da iyi gelir. Lif, sindirilmediği için bağırsak içeriğinin hacmini artırır ve bu şekilde dışkılama refleksinin uyarılmasını sağlar.

5-) Bağırsak kanser

riskini azaltmasına yönelik bilimsel araştırmalar mevcuttur. Örneğin elmada bulunan pektin ve benzeri liflerin kolon kanseri riskini azalttığı bildirilmektedir.

GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Beslenme ve Diyetetik Akademisi tüketilen her 1000 kalori için yaklaşık 14 gram lif alınmasını önerir. Yani kadınların günde 25 gram, erkeklerin ise 40 gram lif alması gerekir. Amerikan halkının yüzde 95'inin önerilen günlük lif miktarını almadığı bilinmektedir.

HANGİ BESİN, NE KADAR LİF İÇERİR?

l Armut: Orta büyüklükte 5.5 gram. l Avokado: 100 gramında 7 gram. l Elma: Orta büyüklükte 4.4 gram. l Muz: Orta büyüklükte 3 gram. l Havuç: 100 gramında 2.8 gr. l Pancar: 100 gramında 2.8 gr. l Brokoli: 100 gramında 2.6 gr. l Brüksel lahanası: 100 gramında 3.8 gr. l Mercimek: Bir su bardağı pişmiş mercimekte 13 gram. l Barbunya: Bir su bardağı pişmiş barbunyada 12 gram. l Nohut: Bir su bardağı pişmiş nohutta 10 gram. l Buğday Ruşeymi: 100 gramında 13.2 gr. l Yulaf: 100 gramında 10 gram. l Patlamış mısır: 100 gramında 14.4 gr. Yağsız ve tuzsuz tüketilmelidir. l Badem: 100 gramında 13.3 gr.

l Chia tohumu: 100 gramında 34 gr. l Tahin: 100 gramında 9.3 gr.

DİKKAT! Lifli besinlerin şişkinlik ve gaz gibi olumsuz etkilerinden kaçınmak için bol su içmek yeterli olacaktır.