Manisa’da corona vaka sayısında ciddi düşüş yaşandı

Covid-19 vaka sayısı geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 civarında olan Manisa'da son kısıtlamalar sayesinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Vakalardaki düşüş HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıyarak, 1 ay öncesine kırmızı olan bölgeler yeşile döndü.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 250'YE KADAR GERİLEDİ

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran yaptığı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki son alınan kısıtlamaların vaka sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanmasına sebep olduğunu söyledi.

Tabip Odası Başkanı Duran, kısıtlamalardan önce Manisa'daki vaka sayısının 3 binlere kadar dayandığına dikkat çekerek, “Tabip odaları olarak belirli kısıtlamaların gelmelerini daha önceden de söylüyorduk. Geçtiğimiz aylarda illerde sayıları açıkladığımız için neredeyse terörist olarak ilan edildik. Kısıtlamaların geri gelmesini söylediğimizde hep eleştirildik. Ancak şimdi gördük ki kısıtlamaların Covid-19 ile mücadelede ne kadar önemli olduğunu gördük. Manisa bazında baktığımızda geçtiğimiz ay günlük vaka sayısı 2 bin 500 civarlarındayken, kısıtlamalardan sonra aldığımız son veride günlük 250'ye kadar gerilediğini gördük. Bu çok ciddi bir düşüş. Hafta sonlarında tam gün, hafta için ise 21.00'den sonra getirilen sokağa çıkma yasağının büyük etkisi oldu. Belli mekanların kapatılması ve birçok organizasyonun yasaklanması da vaka sayılarında düşüşe önemli bir etken” ifadelerini kullandı.

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“ÖLÜM ORANLARI HALEN YÜKSEK”

Manisa'daki vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüş ile birlikte hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde de rahatlık oluşmaya başladığına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Duran, yoğun bakımlarda boş yatakların olmaya başladığını söyledi.

Tabip Odası Başkanı Duran, yoğun bakım ünitelerinin rahatlamasına karşın, ölüm olaylarında ciddi bir düşüşün yaşanmadığını belirterek, “Bundan bir ay öncesine kadar yoğun bakımlarda önemli derecede yoğunluk vardı. Hatta 3 virüslü vakadan sadece en ağır olan hasta yoğun bakıma yatırılıyordu. Servislerde yoğun bakımda yatmak için hastalar bekletiliyordu. Ancak kısıtlamalar sayesinde yoğun bakımlarda durum rahatlamaya başladı. Boş yataklar oluşmaya başladı. Ama şunu görüyoruz ki yoğun bakımlarda vefat eden sayılarında önemli bir düşüş yaşanmadı. Yine bir ay öncesi Manisa'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden sayısı 60 civarlarındayken, şimdi bu rakam 25'lere filan düştü. Ancak bu ciddi bir düşüş değil. Yani yoğun bakımdaki ölüm oranları halen daha yüksek” diye konuştu.

Tabip Odası Başkanı Duran açıklamasında son olarak, vaka sayılarındaki düşüşe en önemli etkenlerden birisinin de filyasyon ekiplerinin gece-gündüz demeden titiz bir şekilde çalışması olduğunu sözlerine ekledi.