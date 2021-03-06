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Mansur Yavaş’tan Ankaralılara önemli corona çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki vaka sayısının yeniden artış gösterdiğini belirterek vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaptı.

Güncellenme: 21:59, 06/03/2021
HaberlerSağlık
Mansur Yavaş’tan Ankaralılara önemli corona çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkentteki vaka sayısının yeniden artış göstermesinin herkesi endişelendirmeye başladığını belirtti.

Vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yapan Yavaş, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat – 5 Mart tarihlerine ait haftalık ortalama vaka sayısı haritasına göre, Ankara’da vaka sayısı 39.84’ten 54.83’e yükseldi.

Bakanlığın illere göre risk durumu haritasında ise Ankara, sarı renk olan orta risk kategorisinde yer alıyor.

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