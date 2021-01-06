Maskenin tetiklediği cilt sorunlarına karşı 8 etkili tüyo

Coronavirüse karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olan maskeler, cilde zarar verebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, maskelerin tetiklediği cilt sorunlarına karşı 8 önemli tavsiyede bulundu. İşte onlar…

1 – Cilt bakım ürünleri kullanın: Cildinizin ihtiyaçları için formüle edilmiş ürünleri kullanmak, cildinizin en iyi şekilde görünmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca çok terliyorsanız veya ciddi bir akne alevlenmeniz varsa, cildinizi kaşıma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sakın yapmayın! Bu cildinizi tahriş eder ve sivilce dahil her türlü cilt durumunu kötüleştirebilir. Cildinizi tahriş edebilecek salisilik asit, retinoid ve tıraş sonrası ürünler (özellikle kokulu olanlar) gibi ürünleri azaltmanız önerilir.

2 – Yüzünüzü ve dudaklarınızı nemlendirin: Yüzünüzü yatmadan önce, uyanınca ve terledikten sonra mutlaka temizleyin. Ayrıca cilt tipinize göre formüle edilmiş bir nemlendirici kullanarak cildinizi koruyun. Yüzünü yıkadıktan sonra, maskenizi takmadan önce ve yatmadan önce dudaklarınıza uygun bir dudak nemlendirici sürerek çatlamasını önleyebilirsiniz.

3 – Makyaj yapmayın: Maskenin altında makyaj gözeneklerinizi tıkayıp, tahrişe yol açabilir. Makyaj gerekliyse, yalnızca “komedojenik olmayan” veya “gözenekleri tıkamayacak” etiketli ürünleri kullanın.

4 – Doğru maske seçin: Maskenin yüze sıkı ve rahat oturması cilt sorunlarını da azaltır. Maske çok sıkı gelirse veya yüzünüzde kayarsa, cildinizi tahriş edebilir. Maskenin kumaşı da önemlidir bu yüzden pamuklu olanları tercih edin. Kulak arkası ağrısını ve tahrişi azaltmak için farklı bağ ve kulak halkalarına sahip maskeler alın ve her gün farklı bir tip takın.

5 – Her 4 saatte bir 15 dakika mola verin: Ev içi, araba gibi yalnız kaldığınız durumlarda özellikle ellerinizi yıkadıktan sonra her 4 saatte bir maskenizi çıkartıp cildinizin nefes almasına izin verin.

6 – Kumaş maskelerinizi yıkayın: Bez maskeleri yıkamak, hijyen kadar maskenin içinde biriken yağları ve cilt sorununa yol açabilen artık cilt hücrelerini de temizler. Kumaş maskeyi çamaşır makinesinde veya elde yıkayabilirsiniz.

7 – Maskne sorununa karşı hijyene dikkat!: Uzun süre maske takmak zorunda olanlarda gözenek ve yağ bezi kanallarının tıkanması nedeniyle akne sorunları ortaya çıkabilir. Maskne olarak adlandırılan bu duruma karşı cilt temizliğinize dikkat edip, bez maskeleri tercih edin.

8 – Dermatoloğa başvurun: Cildinizde sorun olduğunda doğru cilt bakımı ile birkaç gün veya hafta içinde bir iyileşme fark etmelisiniz. Şikayetleriniz geçmez ya da kötüleşirse bir dermatoloğa danışmanın zamanı gelmiştir.