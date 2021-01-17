Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat

“Maske nedeniyle nefes alamıyorum…” Covid-19 pandemi sürecinde bu yakınmayı çevremizde sıkça duyar olduk. Siz de solunum güçlüğü nedeniyle maske takmakta zorlanıyor musunuz? Yanıtınız ‘evet' ise dikkat!

“Nefes almakta güçlük çekmenizin nedeni ‘maske' değil, burnunuzdan kaynaklı bir sağlık problemi olabilir!” diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ümit Hardal, bu kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu. Maske kullanırken nefes alma güçlüğüne yol açan burundaki 4 sağlık problemini ve çözüm yollarını şöyle anlattı:

BURUN KEMİĞİ EĞRİLİĞİ

Burnu ikiye bölen ve kıkırdak ile ince bir kemikten oluşan bölmenin eğri olmasına ‘septum deviasyonu' deniyor. Bu bölmedeki deformasyonlar burundan nefes alma sorunu yaratıyor. Sürekli maske kullanımı zaten sorunlu olan nazal solunumu azaltıp, oral solunumu artırıyor. Bu durum da kuru ve temizlenmemiş havanın boğazla direkt temasının artmasına ve boğazda farenjite yol açabiliyor. Bu nedenle eğri olan alanın cerrahi olarak düzeltilmesi çok önemli. Çoğunlukla endoskop kullanılarak yapılan ve sadece 30-35 dakika süren septum deviasyon ameliyatlarında hastaların yüzde 40'ında artık tampon kullanmaya gerek kalmıyor.

KONKALAR (BURUN ETLERİ)

Konka boyutlarının büyük olmasına ‘konka hipertrofisi' deniyor ve burun solunumunu zorlaştırdığı için genellikle radyofrekans, bir başka deyişle ses dalgasıyla küçültme işlemi uygulanıyor.

ALERJİK RİNİT

Mukoza hastalığı olan alerjik rinit (saman nezlesi) burun solunumunu zorlaştıran bir diğer etkeni oluşturuyor. Genellikle kulak burun boğaz muayenesi ile tanı konuyor ve steroid içeren nazal spreylerle tedavi ediliyor.

KRONİK SİNÜZİT

Kronik sinüzit; sık olarak, örneğin yılda birkaç kez koyu burun ve geniz akıntısı, burunda tıkanıklık ile baş ağrısı gibi akut sinüzit ataklarıyla kendini gösteren ve endoskopik cerrahi yöntemlerle tedavi edilen bir diğer solunum yolu hastalığıdır. Kronik sinüzitte çoğunlukla gördüğümüz ve patolojik burun etleri olarak da nitelendirebileceğimiz nazal polipler ise bir diğer burun tıkanıklığı sebebidir ve tedavisi kesinlikle cerrahidir.