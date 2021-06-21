Mehmet Ceyhan’dan üçüncü doz açıklaması: Aşıya pazar arama girişimleri!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan aşılamadaki bu hızı sürdürmenin mümkün olamayacağını belirtti. Prof. Ceyhan, üçüncü doz corona virüsü aşısının gerekliliğine ilişkin yeterli veri olmadığını belirterek, şunları söyledi:

– Günde 1.5 milyon doz aşı uyguladığımız günler olacaktır ama ortalamada bunu sürdürmek, bu düzeyde devam ettirmek pek mümkün değil. Şu anda aşı bekleyen, aşı isteyen gruba hızla aşılama yapıyoruz ama bir süre sonra aşı kararsızları girecek devreye, insanlara ulaşım problemi olacak, bunların düştüğünü göreceğiz. İstediğimiz noktaya ulaşabilirsek de pat diye oraya ulaştığımızda vakaların kaybolduğunu görmeyeceğiz.

SIFIR VAKAYA ULAŞSSAK BİLE…

– Yavaş yavaş dalga şeklinde azalarak toplumdan kaybolabilir. Sıfır vakaya bile ulaşsak gene de her şey eskisi gibi olmayacak. Biz ülke içinde daha rahat yaşayacağız, tedbirlerimiz giderek azalacak; ama sınırlarımızı çok iyi korumalıyız. Bu yüzden özellikle turizm dönemi bu riski biraz artırıyor. Birçok ülke giriş ve çıkışına sınırlar koyarken, biz bunları kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan tabi ki turizm sektörü çok önemli, oradan gelecek turiste ihtiyacımız var bir taraftan da Delta varyantı sıkıntısı var” diye konuştu.

AŞIYA PAZAR ARAMA GİRİŞİMLERİ

– Şu dönemde çok fazla bilgi kirliliği var. Üçüncü doz da bunlardan bir tanesi. Bir diğer konu da birinci dozun ne kadar koruyucu olduğu. Bu konuda genellikle açıklanan rakamlar beklentinin çok üstünde, ‘Yüzde 90’lar’ diye açıklandı. Aşı üreten firmalar, aşı üreten ülkelerin bilim adamlarından çok açıklamalar yapıyor. Bu dönemde bunları dikkate almamak lazım.

– Aşı üretimi için büyük yatırımlar gerekiyor sonra da kâr ediyorsunuz. Buna parayı ödeyebilecek yüksek gelirli ülkelerde aşılama yüzde 63’lere kadar ulaştı fakat çok düşük gelirli gruba giren ülkelerde halen yüzde 1’in altında, onlara da satamıyorsunuz parası yok. Böyle bir durumda şirketler pazar aramak durumunda. üçüncü doz gerekliliği bir şekilde aşıya pazar arama girişimlerinden bir tanesi veya “Her yıl tekrarlanacak” denmesi. Genel anlamda üçüncü doz gerekliliğiyle ilgili bir veri yok elimizde.

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SAĞLIKÇILARA BIONTECH ÖNERİYORUM

– Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne Sinovac aşısı yapıldı. İnaktif aşıların mRNA aşılarına göre daha az etkili olmasını bekliyorduk. Sağlık çalışanlarına iki doz aşıdan sonra oranda azalma olmuştur, daha az hastalanmışlardır ama ciddi ağır hastalık geçiren, hayatını kaybeden insanları da gördük. Sağlık personelini ayrı bir grup olarak değerlendirirsek ben bu kişilere ikinci dozdan en az 3 ay, ortalama 6 ay geçtikten sonra üçüncü doz olarak Biontech yapılmasını öneriyorum.

– Çünkü bu insanlar halen virüs ile ciddi şekilde temas ediyor, ciddi tehlike taşıyor ama genel toplum için böyle bir öneride bulunacak bir veri yok elimizde. Biontech aşısında iki doz yaptıranların bağışıklığı daha uzun sürüyor. Biontech aşısında daha fazla antikor cevabı oluşturduğu, daha uzun süren antikor cevaplarının meydana geldiği gösterildi. O yüzden şu andaki üçüncü doz aşı önerimiz iki doz Sinovac aşısı olmuş ve üzerinden belli bir süre geçmiş sağlık personeline Biontech. Genel halk için böyle bir öneride bulunacak veri yok elimizde. (DHA)