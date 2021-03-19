Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen’den Sağlık Bakanı’na istifa çağrısı

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, pandeminin başladığı ilk günden bu güne kadar yanlış politikalar yürüttüğünü öne sürdüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Antmen, halkın beklediği aşıların nerede olduğunu sordu ve Sağlık Bakanlığı'nın halkı kandırdığını ileri sürdü. Pandeminin başladığından bu yana süren yanlış sağlık politikalarının devam ettiğini söyledi.

“ŞU ANDA SADECE 295 BİN DOZ AŞI KALDI”

Türkiye'de 4.milyon 701 binin çift doz olmak üzere 8 milyon 3 bin, Mersin'de ise 114 bin 929'unun çift doz olmak üzere 311 bin 409 kişinin aşılandığını, 19 Mart 2021 itibarıyla aşılamaların adeta durduğunu ileri süren Antmen, şu anda sadece 295 bin doz aşının kaldığı bir günü yaşandıklarını söyledi.

Bugün aşı gelse bile 15 günlük tetkik sürecinin tamamlanabileceği 2 Nisan 2021 tarihine kadar hiç kimsenin aşılanamayacağı gerçeği ile yüz yüze olduklarına işaret eden Antmen, “Sağlık Bakanlığı'nın vaatleri sürekli değişiyor. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın vaatleri önce 11 Aralıkta 25 milyon doz, daha sonra Şubat ve Mart ayında 50 Milyon doz aşının gelmesi, Mart ayı sonuna dek 50 milyon aşının, Mayıs sonuna dek 50 milyon kişinin aşılanmasının bitirilmesiydi. Yaklaşık bir hafta önce bu takvim ilkbahardan sonbahara alındı. Sağlık Bakanlığı yine halkı kandırmıştır” diye konuştu.

“AŞILAMANIN BİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Aşılmanın bu yıl bitmesinin mümkün olmadığının altını çizen Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen, “Aşılamanın başladığı tarih olan 14 Ocak 2021 tarihinden bu güne iki ayı geçen bir zaman olmasına rağmen bugün itibarıyla, Mersin'de sadece 115 bin, Türkiye'de ise sadece 4.701.00 kişinin çift doz aşılama yapıldığının ilan edildiği dikkate alınırsa, bu hızla 18 yaş üzeri yaklaşık 60 milyon kişinin aşılanmasının 2021 yılında bitmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK BAKANINI İSTİFA ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

“Sağlık Bakanlığı, toplumun bağışıklanması için gerekli olan aşıyı neden zamanında temin edemiyor?” diye soran Antmen;

“Ülkemize şu ana kadar geldiği söylenen sadece 13 milyon doz aşı nedeniyle toplumun önemli bir kısmının henüz aşılanmadığını ve 65 yaş üzeri kişilerin ikinci dozlarının bile tamamlanmadığını biliyoruz. Aşıların, ülkenin tüm kaynakları seferber edilerek ve toplumun bağışıklamasına yetecek düzeyde doz sağlanarak 4 ay içerisinde uygulanması için bir engel olmadığını düşünüyoruz. Ancak ülkemizde aşı üretebilen tek kurum olan Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapatan Sağlık Bakanlığı aşı temininde de yetersiz kalmıştır” diye konuştu.

“137 GÜNDÜR RANDEVU VERMİYOR”

Aşılama programını uygulayan Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) üstlendiği yükün görülmesi gerektiğini savunan Antmen, sözlerini şöyle tamamladı:

“ASM'lerin eksik olan hemşire ve ebe sağlık çalışanı ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır. Bu hafta başından bu yana aşı nedeniyle ASM'lerde yaşanan karmaşanın çözülebilmesi için en kısa zamanda aşı sorununun çözülmesi, bütçenin imkânlarının aşı temini için kullanılması, ASM'lerin personel açısından güçlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın, başta TTB olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve onların örgütlerinin görüş, öneri ve taleplerini önemsemesi ve işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. 137 gündür TTB'nin randevu talebine yanıt vermeyen, halkı kandıran ve yeterli aşı temin edemeyen sağlık bakanını istifa etmeye çağırıyoruz.”