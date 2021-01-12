Mersin Tabip Odası: Ek ödemeler bir an önce yapılsın

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlık emekçilerinin maaşlarının önemli bir kısmını oluşturan kasım ve aralık ayına ait ek ödemelerini hala alamadığını söyledi. Antmen, gerekçe olarak bakanlık hastanelerinin kiminde ek ödemenin hesaplandığı programın bozukluğunun, kimi hastanelerde ise bakanlıktan yanıt gelmemesinin söylendiğini kaydetti.

Öne sürülen bahanelerin akla ve mantığa sığmadığını vurgulayan Dr.Antmen, birçok adaletsizliği barındıran, şeffaf yürütülmeyen uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını istedi. Pandeminin ilk günlerindeki adaletsiz ek ödeme dağıtımları nedeniyle tepki çeken

Sağlık Bakanlığı’nın belli düzenlemelerle bu durumu geçiştirme yolunu seçtiğini anlatan Antmen, “Varlığı o hastanelerde çalışan emekçilere dayanan bakanlık, ödeme yapmadığı çalışanlarına bir açıklama gereği bile duymamıştır. İktidar ve bakanlığın her fırsatta övündükleri pandemi mücadelesinin bütün yükü sağlık emekçilerinin sırtında olmasına rağmen maruz bırakıldığımız bu muamele kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“BU EMEK SÖMÜRÜSÜDÜR”

Pandemi döneminde yaşadıkları bütün yok sayılmalara rağmen toplum sağlığını koruma konusundaki duyarlılık ve çabaları nedeniyle iş akışını bozacak bir eylem biçimine başvurmadıklarını anlatan Antmen şöyle devam etti:

“Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli en hafif tabiri ile emek sömürüsüdür. Bu süreçte sağlık çalışanlarına bırakın üst dereceden performans ödemesini, normal hakları dahi ödenmemektedir. Pandemi döneminde de, pandemi öncesinde de yapılan ek ödemeler göstermektedir ki, bu ödemelerin miktarı, dağılımı tamamen keyfi biçimde yapılmaktadır. Farklı kamu hastanelerinde aynı branşlarda ve aynı sürelerle çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ek ödemeler arasındaki fark 20 katı bulabilmektedir.”

“SÜREÇ ŞEFFAFLIKTAN UZAK SÜRDÜRÜLÜYOR”

Maaşlarının dağıtımı ile ilgili bütün süreçlerin şeffaflıktan uzak ve keyfi biçimde sürdürüldüğünü anlatan Antmen, daha sonra şu görüşlere yer verdi:

“Bizlerden ‘verilene' razı olmamız istenmektedir. Bizler her geçen gün daha da yoksullaşırken, devlet kamu imkânlarını şehir hastanelerine, patronlara akıtmakta bir beis görmemektedir. Adına şehir hastaneleri dedikleri şirket hastanelerine milyonlarca dolar para dağıtan bu zihniyet, söz konusu yaşamını sürdürmek için yeterli maaş talep eden sağlık emekçileri olunca kör ve sağır olmayı tercih etmektedir. Bizler toplum sağlığı için çalışan sağlık emekçileri olarak, emekliliğe yansıyan, insanca yaşama yetecek, performansa dayanmayan bir maaş istiyoruz.”