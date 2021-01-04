Mersin’de 2 doktor corona nedeniyle hayatını kaybetti

Toros Devlet Hastanesinden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce coronaya yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce corona virüsü teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.

2 doktorun ölümüyle kentte corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden doktorlar sayısı 6’ya yükseldi. (DHA)