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Mersin’de 2 doktor corona nedeniyle hayatını kaybetti

Mersin'de, 52 yaşındaki Anestezi Uzmanı Kemal Aslan (52) ile 75 yaşındaki Genel Cerrah Doğan Yıldırım corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Güncellenme: 16:25, 04/01/2021
Haberler Sağlık
Mersin’de 2 doktor corona nedeniyle hayatını kaybetti

Toros Devlet Hastanesinden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce coronaya yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce corona virüsü teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.

2 doktorun ölümüyle kentte corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden doktorlar sayısı 6’ya yükseldi. (DHA)

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