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Mersin’de bir doktor daha Covid-19 kurbanı oldu

Mersin Şehir Hastanesi'nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Necmi Arslan, Covid-19'a yenik düştü. Arslan'ın vefatı ile Mersin'de corona virüsten hayatını kaybeden doktor sayısı 9'a yükseldi. Emekli olmak için dilekçe veren 65 yaşındaki Arslan'ın 5 gün sonra Covid-19'a yakalanarak görev yaptığı hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 14:48, 10/02/2021
Haberler Sağlık
Mersin’de bir doktor daha Covid-19 kurbanı oldu

Mersin Şehir Hastanesi’nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Necmi Arslan'da emekli dilekçesi verdikten 5 gün sonra yakalandığı Covid-19 sonucu yaşamını yitirdi. Dr. Arslan'ın ölümüyle Mersin'de salgın sonucu ölen doktorların sayısı 9'a yükseldi. Mersin Şehir Hastanesi’nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Necmi Arslan (65) Covid-19’a yakalanarak 15 gün önce aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı.

EMEKLİ OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERMİŞTİ

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Doktor Necmi Arslan’ın emekli olmak için dilekçesini vermesinden 5 gün sonra Covid-19 nedeniyle hastaneye yattığını söyledi. Antmen, 15 gün Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Arslan’ın, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti. Yaşamını yitiren Dr. Necmi Arslan’ın, görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi’nde düzenlenecek törenin ardından Silifke’de toprağa verileceğini öğrenildi.

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