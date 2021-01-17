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Mersin’de bir hekim coronaya yenildi 

Mersin'in Erdemli ilçesinde coronaya yakalanan 52 yaşındaki Dr. Mehmet Yaşar Karabacak, sevk edildiği ve tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncellenme: 14:08, 17/01/2021
Haberler Sağlık
Mersin’de bir hekim coronaya yenildi 

Alata Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Mehmet Yaşar Karabacak bir ay önce rahatsızlandı. Baş ağrısı, yüksek ateş ve eklem ağrılarıyla Erdemli Devlet Hastanesi’ne başvuran Dr. Mehmet Yaşar Karabacak’ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Bir süre Erdemli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Mehmet Yaşar Karabacak, durumunun kötüleşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yaklaşık 20 gündür tedavi gören Karabacak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Mehmet Yaşar Karabacak’ın cenazesinin 18 Ocak Pazartesi günü Erdemli Alata Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi. (DHA)

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