Mide kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?

Uzman Doç. Dr. Ahmet Karaman, mide kanseri tanımına dair, “sinsi hastalık” açıklamasında bulundu. Bu kanser, başka hastalıklara benzeyebilir uyarısında bulundu!

Mide kanserine dair genel bilgiler nelerdir?

Mide kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de birçok olası etkenin yanında helicobacter pylori bakterisi de gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü ağız yoluyla bulaşan helicobacter pylori´yi kansere neden olan etkenler arasına almıştır. Bunun yanı sıra kalıtsal özellikler, beslenme alışkanlıkları da mide kanserinde önemli bir rol oynuyor. Ama bilinen bir gerçek var ki; mide kanseri sinsice ilerliyor, belirtileri ise başka hastalıkların belirtileriyle karıştırılabiliyor.

Kişi sigara kullanıyorsa mide kanserine yakalanır mı?

Özel bir belirtisi bulunmadığı ve sinsi ilerlediği için mide kanserinde bazı risk faktörlerine dikkat etmek gerekiyor. Risk faktörleri arasında; genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve kanser gelişimine neden olan bazı öncül hastalıkların etkili olduğu düşünülüyor.

Sigara kullanımı da mide kanserinde risk unsurlarından birini oluşturuyor. Sigara içmeye genç yaşta başlayan ve uzun süreli ağır içici olanlarda mide kanserinin gelişme riskinin yaklaşık iki kat arttığı gözleniyor. Özellikle fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları ve yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketiminin de mide kanseri riskini artırdığı için dikkatli olmak gerekiyor.

Diğer hastalıklarla neden karıştırılıyor?

Belirtileri mide hastalıklarıyla karıştırmayın! Mide kanserinde erken tanı konulduğunda 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 50´ye ulaşabilirken, tanı geciktiğinde ise sağ kalım oranları düşüyor. Ancak, özel bir sebebinin olmaması da tanının zorlaşmasına neden oluyor. Hastalar tarafından en çok merak edilen mide kanseri belirtileri

Gece uykudan uyandıracak şekilde midede ağrı

Hazımsızlık

Sebebi bilinmeyen kilo kaybı

İştah azalması

Erkenden doyma

Demir eksikliği

Yutma güçlüğü

Kansızlık

Bulantı

Kusma

Dışkının siyah olması

Bu belirtilerin tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterebildiğinin de unutulmaması gerekiyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile endoskopi yaptırarak mide kanseri ya da kansere neden olabilecek bazı mide hastalıkları açısından doktor kontrolüne girmeleri önem taşıyor.