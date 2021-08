Midenizi rahatlatacak 5 ipucu

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, “Sağlıklı bir mide için gıdaların organik, taze ve temiz olması kadar nasıl tüketildiği de çok önemli” dedi.

NAZAN DOĞANER HALICI

Zaman zaman midenizde yanma, ağrı ve hazımsızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız, beslenme tarzınızı gözden geçirmenizde yarar var. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı bir mide için önemli ipuçları verdi. İşte onlar…

1 – Çiğ gıdaları tercih edin

Çiğ veya az pişirilmiş gıdalarda yeterli vitamin, mineral, antioksidanın yanı sıra bol miktarda enzim vardır. Yüksek ısıda uzun süre pişirilmiş ve işlemden geçirilmiş besinler faydalı vitamin, mineral ve enzimlerini kaybettiği için ölü gıdalardır. Üstelik sindirim sistemi için ağır bir yük oluştururlar. Bu tür gıdaların sindirimi zordur, enerji gerektirir ve yorgunluğa yol açar. Dolayısıyla günlük beslenmenin yüzde 70'i çiğ sebze ve meyvelerden oluşmalıdır. Ayrıca yemekler çok soğuk ve çok sıcak tüketilmemelidir.

2 – Yavaş yiyin ve iyice çiğneyin

Yemekler yavaş yavaş yenilmeli, iyi çiğnenmelidir zira midenin dişleri yoktur. Katı gıdalar yutulmadan önce sıvı hale gelecek kadar çiğnenmelidir. Sebze, meyve ve yeşilliklerin içlerindeki yararlı besinleri bırakmaları için kırılması gereken katı hücre duvarları vardır. Gıdalar çiğnenince hücre duvarları kırılır, mikro besinler açığa çıkar, ağızdaki tükürük enzimleri faaliyete geçer. Ayrıca öğün sayısı artırılarak midenin birden dolması önlenmelidir.

3 – Yemeklerde sıvı tüketmeyin

Bir öğünde bol miktarda sıvı tüketilirse tükürük ve mide salgıları sulanır, sindirim işi yavaşlar. Öğünlerde değil, öğün aralarında bol miktarda su içilmelidir. Yemeklerden 30 dakika kadar önce fazla miktarda su içmek sindirim işini kolaylaştırır. Sebze ve meyveler yüzde 90 oranında su içerir, pişmiş gıdalar ise susatır. Yemeklerle beraber çay, kahve ve asitli içecekler tüketilmemelidir. Çok sıcak, soğuk, füme, salamura, konserve, tuzlu gıda tüketilmemelidir. Bu tarz bir beslenme kanser açısından riskli olabilir. Kars, Ardahan ve Erzurum illerinde çok sıcak çay tüketilmesi, yemek borusu ve mide kanserlerinin en önemli nedenlerindendir.

4 – Yiyecekleri fazla karıştırmayın

Besinleri uygun şekilde kombine etmek gerekir. Neyin; neyle, ne kadar ve ne zaman yenilmesi gerektiği önemlidir. Biyolojik atalarımız her türlü protein, şeker, nişasta, sebze ve meyveyi aynı öğünde tüketmiyordu. Yoğun hayvansal protein ve nişastalı karbonhidratlar birlikte yenmemelidir. Örneğin biftek, patates, hamburger, cips gibi… Hayvansal proteinler bir arada tüketilmemelidir. Et ve peynir, yumurta ve et, yumurta ve süt gibi. Sebzeler ve yeşillikler her türlü gıda ile bir arada yenilebilir. Meyveler ve rafine şeker içiren gıdalar kesinlikle tek başına tüketilmelidir. Yemeklerden sonra tatlı, meyve, tahin yemek sindirim açısından son derece zararlıdır.

5 – Mide ilacı kullanmayın

Türkiye'de ülser ilaçları gelişigüzel alınmaktadır. Bu tür ilaçlar sadece doktor tavsiyesi ile gerektiği zaman kullanılmalıdır. Bu ilaçların alınması ile mide pH'sı yükselir, özellikle protein sindirimi zarar görür, vitamin ve mineral emilimleri bozulur.