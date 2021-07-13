Milas Devlet Hastanesi’nde toplu istifa

Muğla'nın Milas ilçesinde, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle getirdiği istifa ve emeklilik yasağının kalkacağının açıklanmasıyla birlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden 30'a yakın profesörün istifa dilekçesini verdiği, ayrıca hekim ve diğer sağlık çalışanlarından da çok sayıda istifa talebinin olduğu öğrenildi.

1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kalkmasının ardından Türkiye genelinde çok sayıda sağlık çalışanın istifaları peş peşe gelirken, Milas Devlet Hastanesi'nde de toplam 6 sağlık çalışanının istifa ettiği öğrenildi.

İstifa eden sağlık çalışanlarının 3'ünün acil serviste, 3'ünün ise kardiyoloji, fizik tedavi ve göz servislerinde çalışan uzman hekim olduğu bildirildi.