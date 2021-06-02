Miyokardit nedir? Koronavirüs aşısı ile bağlantısı hakkında açıklama geldi!

Miyokardit, kasılarak kan damarlarında kan dolaşımını sağlayan kalp kasıdır. Miyokardit iltihaplanması, kalp kası hücrelerinin tahrip olmasına yol açar. Miyokard, kalbin ana kütlesini oluşturur. Ritmik ve istemsiz sözleşme yeteneğine sahip çizgili, kalın ve içi boş kastır.

Miyokarditin nedenleri nelerdir?

Ana olan, kalp hücrelerine saldıran bir virüsle enfeksiyondur. Ana virüsler enterovirüsler, adenovirüsler, CMV, parvovirüs, herpes, EBV’dir. Diğer nedenler şunlardır: Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, Kurşun, arsenik, alkol, bazı kemoterapiler gibi toksik ürünlerle zehirlenme sırasında, radyoterapi veya elektrik çarpmasından sonra belirli ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları mevcuttur.



Tedavisi

Doktor öncelikle hastanın rahatsızlığını dinler, fiziksel muayene eder. Tanı konulabilmek için doktor, hastaya EKG çektirir. EKG harici hastaya “holter” de takılabilir. EKG sonrası, hastaya EKO çekilir. Hastalığa dair daha net bulgular bulabilmek için göğüs röntgeni, MR gibi testler de gerçekleşebilir.

MR ve EKG harici hasta için laboratuvar testleri de yapılmaktadır. Hastaya tanı konulduktan sonra öncelik olan “ilaçlı tedavi“dir. Şayet hastanın durumu ağır ve ciddi ise ventriküler destek cihazı, intraaortik balon pompası, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu gibi tedavilerden biri uygulanabilir. Daha ileri seviyelerdeki hastalar için son çare olarak kalp nakli yapılmaktadır.