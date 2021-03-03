Mutasyonlu virüs paniği! Bir köy ve bazı apartmanlar karantinaya alındı

Küre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ilçeye bağlı Kayadibi köyünde mutasyonlu virüsün görülmesi konusu görüşüldü. Toplantıda alınan karar doğrultusunda mutasyonlu virüse rastlanılan ilçeye bağlı Kayadibi köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Kurul ayrıca aile içerisinde çok sayıda pozitif vaka görülmesi üzerine ailenin ikamet ettiği Müderris Mahallesi'ndeki apartmanların da 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Köyde ve apartmanlarda gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı ifade edilen kararda, karantina süresince köyde ve apartmanlarda ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı belirtildi. (İHA)