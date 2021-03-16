Mutasyonlu virüs yayılıyor… Birçok ilden karantina haberleri geliyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 16 bin 749 yeni corona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. Corona virüsü vaka sayısındaki artış sürerken birçok ilden de karantina haberleri geliyor.

ZONGULDAK’TA AFRİKA MUTASYONU TESPİT EDİLDİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde taşımalı eğitim veren Kızılcapınar köyü ortaokulunda iki öğrencinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Öğrencilerden birinde Afrika mutasyonlu virüs tespit edildi.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, okuldaki yüz yüze eğitimin pazartesiye kadar durdurulmasına karar verdi. Öğrencilere COVID-19 testi yapılırken, ailelere çocukların test sonuçları gelene kadar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da durumun fark edilmesiyle birlikte tedbir amaçlı olarak okulun pazartesi gününe kadar kapatıldığını söyledi. Çıkacak sonuçlara göre hareket edileceğini ifade eden Kaymakam Çorumluoğlu, “Okulun daha tedbirli olması amacıyla Pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara vermesi kararlaştırıldı. Herkes şu anda evlerinde. Pazartesi günkü sonuçlara göre de tetkiklere devam edilecek. Geçen hafta perşembe ve cuma günü sıkıntı başladı. Ardından böyle bir karar aldık” dedi.

TUNCELİ’DE İNGİLTERE MUTASYONU GÖRÜLDÜ

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı 300 nüfuslu Akçapınar köyü, bir kişide İngiltere mutasyonlu virüsün tespit edilmesiyle karantinaya alındı.

Karantinaya ilişkin Çemişgezek Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “İlçemize bağlı Akçapınar köyünde bir kişide İngiliz varyant mutasyon virüs tespit edilmesi üzerine köy 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, jandarma da kontrol noktası oluşturdu” ifadeleri kullanıldı.

KARAMAN’DA 770 NÜFUSLU KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki 770 nüfuslu Katranlı köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği son günlerde birçok kişide corona virüsü tespit edilmesi üzerine 7 gün karantinaya alındı.

Dün saat 21.00’de başlayan karantina kapsamında, köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken jandarma da kontrol noktası oluşturdu.

BALIKESİR’DE BİR MAHALLE KARANTİNADA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi, corona virüsü vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Mahallenin giriş ve çıkışında Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nöbet tutmaya başladı.

KASTAMONU’DA ÖĞRENCİLERDE MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Kastamonu Daday'da son zamanlarda özellikle çocuklarda görülen mutasyonlu virüs, ilçe genelinde yayılmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 4 öğrenci ve 2 yetişkin kişide görülen mutasyonlu virüs nedeniyle peş peşe karantina kararları da alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Daday'da bir apartman ve iki dairede mutasyonlu virüs görülmesi üzerine karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Yetkililer, yayılma hızı yüksek olan ve özellikle çocuklara hemen bulaştığı bilinen mutasyonlu virüs için temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TRABZON’DA LİSEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı 1 NO’lu Bostancı Mahallesindeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, bazı öğrencilerde COVID-19 belirtileri görülmesi üzerine eğitime ara verildi. Liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon ise karantinaya alındı.

Ortahisar Kaymakamlığı’dan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

GİRESUN’DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Giresun'un Bulancak ilçesi İlçe Hıfzıssıha Kurulu Kaymakam Ali İkram Tuna başkanlığında toplanarak Tandır köyünde 17 Mart 00.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya uygulamasına geçilmesine karar verdi.

Alınan kararla birlikte Tandır köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi.

Tandır köyünün karantinada olması gerekçesi ile para çekme ve benzeri ihtiyaçları olan vatandaşların talepleri mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA CALIFORNIA-NEW YORK MUTANTI GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 10 Mart’taki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir” demişti.

Bakan Koca’nın açıklamasına göre Türkiye’de ilk defa California-New York mutantı görüldü.