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Mutasyonlu virüse karşı iki yeni önlem: En az 10 gün karantina

Corona virüsü takip rehberi güncellendi. Farklı mutasyon tespit edilen vakalar ayrı odalarda tutulacak. Mutasyonlu vakalarla temas eden kişilere en az 10 gün karantina uygulanacak.

Güncellenme: 10:06, 09/02/2021
Haberler Sağlık
Mutasyonlu virüse karşı iki yeni önlem: En az 10 gün karantina

Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellendi. Rehbere, mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.

Rehbere eklenen iki madde şöyle:

Sayfa 17:

“Varyant Suşlar ile ilgili olarak; farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir. Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.”

Sayfa 9:

“Varyant Suşlar ile ilgili olarak; Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.”

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Yayınlanma Tarihi:10:02,