Mutasyonlu virüsün tırmandığı Karadeniz’de seyahat kısıtlaması gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. İl bazlı corona virüsü haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsunda bu oran 458,53’e yükseldi. ‘Çok yüksek riskli iller’ kategorisinde yer alan Karadeniz’de vaka sayısı en yüksek Samsun’u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Trabzon’da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32’ye geriledi. Trabzon’da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alması üzerine kentte üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

SEYAHAT KISITLAMASI MASAYA YATIRILACAK

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip corona virüsü ile (Covid-19) mücadelede başlattığı ‘Dinamik Denetim Süreci’ kapsamında halkın yoğunlaştığı noktalarda yetkililer ve kolluk kuvvetlerince salgın denetimi yapılıyor. Vaka artışına aldırış etmeyip maske ve sosyal mesafe kurallarını unutan vatandaşlar güvenlik güçlerince uyarılıyor. Kentte son 3 günde vakalarda artış tespit edilmesi ve karantinalı alanların çoğalması tedirginlik yarattı. Alınan önlemler ve uygulanan denetimlere rağmen Covid-19 vakalarının artması üzerine şehirler arası ulaşım kısıtlaması masaya yatırılacak. Kentte vakalarda düşüş olmaması halinde yetkililer, şehirler arası ve şehir içi ulaşımda denetim ile seyahat kısıtlaması seçeneklerini gündemine alacak.

Karadeniz bölgesinde mutasyonlu virüsün etkisiyle vakaların arttığına dikkat çeken uzmanlar toplu taşıma gibi kapalı alanlarda virüsün daha hızlı yayıldığını hatırlatarak kısıtlama ve denetim yapılmasını istedi.

“MUTASYONLU VİRÜS ARTIYOR”

KTÜ Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgede etkili olan mutasyonlu virüsün etkisinin farklı şehirlerde, farklı oranlarda yaşandığını söyledi. Bölgedeki vakalarda tespit edilen İngiliz varyantı Covid-19 virüsünün yayılımını anlatan Prof. Dr. Faruk Aydın, “Samsun bunu yüzde 90a yakın yaşarken, Trabzonda yüzde 50nin üzerine tırmanmaya başladığı rakamlarda yaşıyor. Rize ise yüze 10un altında bu mutasyonu yaşıyor ancak bu oranlara rağmen bütün bölge kırmızı alanda. Çünkü virüs daha hızlı ve kolay bulaşabiliyor, daha az sayıda virüs insanlarda bulaş meydana getirebiliyor” dedi.

“VİRÜS DEĞİŞİRKEN BİZ SABİT KALDIK”

Covid-19 virüsünün biyolojik yaşam biçimini değiştirip daha kolay bulaşabilir hale dönüştüğünü ifade eden Aydın, “İnsanlar eski alışkanlıklarını sürdürerek daha tehlikeli olan bu mikroorganizmaya karşı daha farklı tedbirler almadı. Virüs değişirken biz sabit kaldık ve bizim bir adım önümüze geçti. İnsanlar böyle bir virüsün taşıyıcısı olmaları ve bulundukları ortamda bulaşıcı kaynak olarak görev almaları söz konusu. Biz virüsün bir adım önüne geçebilmek için uymamız gereken önlem ve kısıtlamaları biraz daha artırmamız lazım” diye konuştu.

MEVCUT DAVRANIŞLARLA BULAŞI DÜŞÜREMEDİĞİMİZ KANITLI

Prof. Dr. Aydın, mutasyon virüse karşı uygulanan maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama kurallarını ileri seviyeye taşınması gerektiğini ifade ederek, “Virüs kendini değiştirirken bizim de değişmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Uyguladığımız maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama kurallarını bir adım ileri taşımak zorundayız. Özellikle vakaların yüksek olduğu şehirlerden düşük olan şehirlere seyahatlerin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü virüsün bulaşıcılığı arttı, mesafeler ise kısaldı. Taşıtlarda insanlar birbirlerine daha yakın oturdukları için bulaşıcılığın yüksek olabileceğini rahatlıkla anlayabiliriz. Mevcut davranışlarımızla bölgemizde virüsün bulaş oranını düşüremediğimiz artık kanıtlı. 5 haftadır kırmızı alandayız ve sayılarımızda yükselme var. Bu gerçeği değiştirmenin en önemli yollarından birisi önlemlerin artırılması. Bu nedenle şehirler arası seyahat ile sokağa çıkışların denetim altına alınması ve ekstra önlemlerin uygulanması gerekmektedir” dedi. (DHA)