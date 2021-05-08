Nisanda 27 sağlık çalışanı şiddete uğradı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın hazırladığı raporda, pandeminin artan yükü sağlık çalışanlarının omuzlarındayken, şiddetin nisan ayında da devam ettiği belirtildi.

Nisan ayı boyunca 22 saldırganın karıştığı 15 şiddet olayında, 27 sağlık çalışanının şiddete uğradığı kaydedildi. Raporda, “Mart ayında ise 22 saldırganın yer aldığı 16 şiddet olayında, 24 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştı. Nisan ayında yaşanan olaylarda mart ayına göre düşüş yaşansa da mağdur sağlık çalışanı sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, ‘sözlü veya fiziki şiddete maruz kaldınız mı’ sorusunu yönelttiğimiz 4 sağlık çalışanından 3’ü ‘evet’ cevabını vermektedir. Oysa ortalığı kasıp kavuran Covid-19 virüsünün sağlık çalışanlarına bulaşma oranı yüzde 25’i bulmuyor. Yani sağlık çalışanlarının şiddet görme oranı, virüs bulaşma oranından çok daha yüksek. Çünkü sağlık çalışanları, pandemiye karşı kendi önlemlerini alabiliyor; ancak şiddete karşı bir önlem almaları mümkün olmuyor” denildi.

‘ŞİDDET MAĞDURU 27 KİŞİDEN 10’U KADIN’

Nisan ayında en trajik şiddet olayının Osmaniye’de yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Şiddet olayının kahramanı bir savcı ve randevusu olmadan muayene odasına girerek, sırasını beklemesini hatırlatan doktora hakaretler ediyor ve ardından gözaltına aldırıyor. Hastanenin tek nöbetçi doktoru olan Kemal Gökhan Günel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor; ancak hastalar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Millet adına adalet mekanizmasını işletmekle yükümlü bir savcı, hakkı, hukuku kişisel çıkarlarına kurban ederek sağlık zincirini bir anda yok edebiliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun bu savcı hakkında soruşturma başlattığı açıklandı; ancak benzer her durumda olduğu gibi soruşturmanın sonucu kamuoyuyla paylaşılmadı.”

Nisan ayında şiddete maruz kalan 27 sağlık çalışanından 10’unun kadın, 17’sinin erkek olduğu belirtilerek, “15 olayın 13’ü hastane ortamında yaşanmış, 1 olay ilçe sağlık müdürlüğünde, 1 olay ise saha çalışmaları sırasında gerçekleşmiştir. Yaşanan olaylarda; 13 doktor, 4 hemşire, 7 güvenlik görevlisi, 3 de diğer sağlık çalışanı mağdur olmuştur. Yaşanan 15 vakanın 12’si hem fiili hem sözlü, 3’ü ise yalnızca sözlü olarak vuku buldu. Olayları gerçekleştirenlere baktığımızda ise 5 olaya bizzat hastalar, 6 olaya hasta ve hasta yakınları, 3 olaya yöneticiler, 1 olaya ise magandalar sebep olmuştur. Uygulanan cezai müeyyideler ise yine ezber bozmamıştır. Yaşanan olaylarda 11 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakılırken, 6 kişi hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bunun yanında 3 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 2 saldırgan ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır” denildi.

‘DURUM ÇOK VAHİM’

Nisan ayı raporunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, “Pandeminin tüm yükü sağlık emekçilerinin omuzunda. Sağlık çalışanları hem pandemiyle hem de şiddet virüsü ile mücadele ediyor. Şiddet artık öyle can yakıcı hale geldi ki sağlık sistemini tehdit ediyor. Bugün 4 sağlık çalışanından 3’ü bir şekilde şiddet gördüğünü söylüyor; bu çok vahim bir durum. Şiddet mağduru bir sağlık ordusundan bahsediyoruz. Bu insanların vazifesinin şifa dağıtmak olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle şiddete karşı çıkmak, kınamak, söylem üretmek artık yetmiyor. Şiddetin önüne geçmek için 84 milyonun dahil olduğu toplumsal bir mücadele başlatılmalıdır. Bunun için de yetkililer şiddeti önleyecek bir eylem planını ivedi bir şekilde hayata geçirmelidir” dedi.