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1 Haziran’dan itibaren başlayacak normalleşme kararları sonrası Bakan Koca’dan ilk paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme kararlarını açıklamasının ardından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için kolları sıvıyoruz" dedi.

Güncellenme: 22:12, 31/05/2021
HaberlerSağlık

Gözlerin çevrildiği kritik kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme kararlarını duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için #kollarısıvıyoruz” dedi.

Bakan Koca, bir video da paylaşırken, videoda aşı mesajı yer aldı. Koca’nın paylaştığı videoda, “Sevdiklerimizle doya doya vakit geçirmek için kolları sıvıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Videoda, “Yapılan araştırmalar bakanlığımızca uygulanmakta olan COVID-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir” denildi.

Öte yandan video, “Tedbirler ve aşıyla COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” mesajıyla sona erdi.

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Yayınlanma Tarihi:22:11,