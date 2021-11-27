Nu varyantı nedir, belirtileri var mı? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

Afrika’da tespit edilen ve hızla yayılarak başta Avrupa ve Asya’da endişe yaratan Omicron varyantı, bir diğer adıyla Nu varyantı içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiği açıklandı. Nu varyantı belirtileri için ortaya çıkan herhangi bir yeni semptom olup olmadığına dair henüz bir rapor bulunmuyor. ilk olarak Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’ta tespit edilen Omicron varyantı henüz Türkiye'de görülmedi.

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Corona virüsü salgınının bugüne kadar tespit edilen “en çok mutasyona uğramış varyantı” olarak da bilinen Nu varyantı hem yetkilileri hem de bilim insanları endişelendirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Nu varyantını ‘endişe verici tür' olarak sınıflandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı nedeniyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmediğini açıkladı.

NU VARYANTI NEDİR?

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

NU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika’da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika’da da tespit edildiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN VARYANT TEDBİRİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni varyant sebebiyle alınan tedbiri açıkladı. Bakan Koca, “Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” dedi.

DSÖ’DEN OMİCRON VARYANTI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'da görülen ve B.1.1.529 olarak adlandırtılan corona virüsünün (Covid-19) yeni mutasyonunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının detaylarına değindi. DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, “Omicron” ismini verdiğini duyurdu.

Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında “Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde” ifadelerine yer verdi.

Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu “Endişe Mutasyonu (VOC)” olarak sınıflandırdığını kaydetti.

AB ÜLKELERİ SEYAHATLERİ ASKIYA ALDI

Avrupa Birliği’nin (AB) dönem başkanı Slovenya tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 27 AB ülkesinin “Acil kısıtlamayı etkinleştirme, Güney Afrika'dan AB'ye tüm seyahatlere geçici kısıtlama getirme, gelen tüm yolculara test yaptırma ve karantina uygulamaları konusunda anlaştığı” belirtilmişti.

OMİCRON VARYANTININ FARKI NE?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün en radikal dönüşüme uğramış olanı ve en çok mutasyon yaşanan varyantı olan Nu varyantının uğradığı mutasyonlardan bazılarının aşıya karşı dayanıklılık ve daha hızlı bulaşma hızı olduğu duyuruldu.

“DELTA'DA 2, NU'DA 10”

Güney Afrika'da hızla yayıldığına dair açıklamaların olduğu varyant ile ilgili açıklama yapan KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon Platformu'ndan bilim insanı Tulio de Oliveira, “Bu varyant bizi şaşırttı. Evrimde büyük bir sıçrama gibi. Beklediğimizden çok daha fazla mutasyon var. Özellikle üçüncü dalgadan sonra bu kadar olması bizi şaşırttı” dedi.

de Oliveira, “Çok farklı ve olağandışı mutasyonların bir arada olduğu bir varyant. 30'dan fazla mutasyon bulunuyor. Sadece virüsün insan hücrelerine bulaşmasını sağlayan dikenlerinde 10 mutasyon var. Beta'da bu 3'tü Delta varyantında ise sadece 2” dedi.

ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times'a konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Richard Lessells, “Bu varyantta Lambda ve Beta varyantlarına benzeyen bir yön var. Bu varyantın da bağışıklığa zarar verdiği tahmin ediliyor. Fakat bu varyant daha hızlı yayılmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de alt edebilir” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan Imperial College'dan bazı bilim insanları bu varyantın en tehlikeli yönünü açıkladı. Yetkili, “Virüsün vücuda girerek hücrelere bulaşmasını sağlayan başak proteinine (spike protein) karşı aşılar koruma sağlıyor. Fakat bu varyantın başak proteininde 32 mutasyon bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemimize farklı geliyor ve vücuda saldırırken daha farklı davranmaya sebebiyet veriyor” yorumunu yaptı.

GENÇLERDE TESPİT EDİLİYOR

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Joe Phaahla ise endişe verici bir açıklama yaptı. Dr. Phaahla, “Bu yeni varyant özellikle gençlerde tespit ediliyor” dedi.

Fakat bu açıklamanın arkasında virüsün gençlerde daha çok belirgin sonuçları mı olduğunu ya da sadece gençlerde aşılama oranı düşük olduğu için bu sonuçların çıktığı sorusuna yanıt verilmedi.

BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR

Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.

Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.

Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.

BİONTECH AÇIKLAMA YAPTI

BioNTech sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Şu an uzmanların endişelerini anlıyoruz ve B.1.1.529 (Omicron varyantının bilimsel adı) ile ilgili çalışmalara hız verdik. Şu ana kadar gözlemlediğimiz diğer varyantlardan önemli farklılıkları var. Başak proteininde fazladan mutasyon gözleniyor” ifadesi kullanıldı.

En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden yeni verilerin geleceğini açıklayan yetkili bu veriler ışığında Omicron varyantı için yeni bir aşı yapılmasına gerek olup olmayacağını aktardı.

Yetkili, “Eğer BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkisi olmadığını tespit edersek harekete geçeceğiz. Pfizer ve BioNTech, aylar öncesinden yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda mRNA aşısının 6 hafta içinde güncellenebilmesi ve yeni aşıların 100 günde teslim edilebilmesi için çalışma yapmıştı. Bu amaçla şirket varyant bazlı aşılar için klinik deneylere başladı” duyurusunu yaptı.