Nüfusu katlanan turistik ilçelerde sağlıkçılar diken üstünde

Aydın'ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim'in nüfusu bir günde 3-4 katına çıktı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Kuşadası'nın 124 bin olan nüfusu yaklaşık 500 bine, 91 bin nüfusu olan Didim'in ise yaklaşık 350 bine çıktı. Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük kentlerden gelenler sağlık sistemine ciddi yük bindirdi. Sağlık çalışanları yerleşik nüfusa göre organize edilen hastanelerin ihtiyaca cevap veremeyeceğini belirtti.

HASTANELERDE DURUM

Edinilen bilgiye göre Kuşadası'nda kamu ve özel hastanelerinde pandemi için ayrılan 174 servis , 56 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Devlet hastanesinde yoğun bakım yataklarının yüzde 80'i doluyken, özel hastanelerde yatakların üçte birinin dolu olduğu öğrenildi. Nüfusu 350 bine çıkan Didim ilçesindeki tek hastane olan Didim Devlet hastanesinde toplam 61 servis, 10 yoğun bakım yatağında yüzde 60 doluluk oranı yaşanıyor.

Her iki turistik ilçenin arasında yer alan ve acil durumlarda Kuşadası ve Didim için devreye girecek olan Söke ilçesinde ise kamu ve özel hastanelerdeki toplan 278 servis yatağının yarısının dolu olduğu, 87 yoğun bakım yatağında ise yüzde 68'lik doluluk yaşandığı ifade edildi.

SAĞLIKÇILARDAN UYARI

Hastanelerdeki dolulukların yerleşik nüfusa göre bile alarm verici düzeyde olduğunu söyleyen sağlık çalışanları, “Gelen kalabalıkla orantılı hasta sayımız çoğalırsa mevcut yataklarla altından kalkmamız mümkün değil. Hepimiz diken üstündeyiz. Tatil yörelerine gelenler kurallara uyarlarsa sıkıntı yaşanmayabilir. Aksi durumu düşünmek bile istemiyoruz. Yoğun bakıma, hastanelerimize ihtiyaç olmasın diye sürekli dua ediyoruz” dedi.