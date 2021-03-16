Öğrencilere corona bulaştı pansiyon ve 15 hane karantinaya alındı

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No’lu Bostancı Mahallesindeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, bazı öğrencilerde Covid-19 belirtileri görülmesi üzerine, eğitime ara verildi. Liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon ise karantinaya alındı.

Öte yandan Ortahisar Kaymakamlığı tarafında açıklanan ilçe hıfzıssıhha kararlarında belirtilen 15 hane karantinaya alınırken 19 hanenin de daha önce verilen karantina kararları kaldırıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Ortahisar Kaymakamlığı’dan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz 1 Nolu Bostancı Mahallesinde bulunan Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde ve pansiyonunda kalan öğrencilerde görülen Covid – 19 vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ikinci bir emre kadar ara verilmesine, derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına, Okul pansiyonunun 16.03.2021 saat 16:00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, Pansiyonda kalan öğrencilerimizden ateş, nefes darlığı, öksürük vb. Covid – 19 semptom ve bulguları olanların ilgili okul idaresince ve mahalle muhtarlığınca 112'ye veya İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesine, Pansiyonda kalan öğrencilerin temel ihtiyaçlarının okul idaresince karşılanmasına karar verilmiştir”