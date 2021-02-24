Öğretmenler için aşılama bugün başlıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başlıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanları aşılama programı başlamış olacak.

LİSTELER RANDEVU SİSTEMİNDE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecinin startını verecek. MEB, yüz yüze eğitime giren öğretmenler öncelikli olmak üzere listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini ve bu listelerin randevu sistemine işlenmeye başlandığını duyurdu.