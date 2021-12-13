Omicron varyantı Türkiye’de var mı, hangi illerde görüldü? Omicron belirtileri neler?

Omicron varyantı, 63 ülkede tespit edilmesinin ardından Türkiye'de görüldü. Omicron Türkiye'de 6 vatandaşta görüldü. Omicron varyantında İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka bulunuyor. Omicron belirtileri arasında kuru öksürük, yüksek ateş, gece terleme ve çok fazla vücutta ağrı yaşanıyor. Omicron varyantı belirtileri arasında aşırı halsizlik gibi olağandışı belirtiler de görülüyor. Vakaların genelinde tat ve koku kaybı sık yaşanmıyor.

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Afrika'da tespit edilen ve hızla yayılarak başta Avrupa ve Asya'da endişe yaratan Omicron varyantı Türkiye’ye de sıçradı. Corona virüsü salgınının bugüne kadar tespit edilen “en çok mutasyona uğramış varyant” olarak da biliniyor.

OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE’DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Omicron varyantı, ülkelerin aldığı önlem ve kısıtlamalara rağmen yayılmaya devam ediyor. Büyük bir korkuyla neden olan yeni varyant Türkiye'ye de sıçradı.

Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Meclis'te açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bizde Omicron varyantı var ama merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vaka tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere…

*Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif, ayakta takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar.

*Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız şuan tedirgin olmasın. Biz bu varyantlarla ilgili şu anda bulaşıcılığın daha fazla olduğunu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uymasıdır.

OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529’u ‘endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Hafta sonu açıklamalarda bulunan ve ilk Omicron varyantı hastalarını tespit edip bunu üst mercilere aktaran Dr. Angelique Coetzee de, “Genelde olağandışı semptomlar görülüyor. Aşırı halsizlik gibi. Fakat vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybı yok” dedi.

Güney Afrika'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde görevli Dr. Wassila Jassat da, “Tshwane kentinde tespit edilen Omicron vakalarından hastaneye kaldırılanların yüzde 87'si aşı olmayanlar” dedi.

Öte yandan İngiliz The Guardian, Soweto kentindeki hastanenin yoğun bakım ünitesinin başkanı Rudo Mathivha'nın sözlerine de dikkat çekti. Mathivha, “Şu an Covid-19 hastalarında demografik bir değişim görüyoruz. Gençler yani 20'lerinden 30'larının sonundaki insanlar daha ağır olarak hastaneye geliyor ve yoğun bakıma alınıyor. Bunların yaklaşık yüzde 65'i aşısız. Geri kalanlar da tek doz aşılı” dedi. Fakat bu demografik farklılığın bir sebebinin gençlerde aşılanma oranlarının düşük olması olabileceği kaydedildi.

OMİCRON KAÇ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ?

Covid-19’un Güney Afrika ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık itibariyle, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini aktardı.

Söz konusu mutasyonun Delta mutasyonundan daha az tehlikeli olabileceğini ifade eden DSÖ, “Omicron için bugüne kadar aşı etkililiği veya etkinliği hakkında sınırlı veri vardır ve kesin bir kanıt yoktur. Ön kanıtlar Omicron ile ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Omicron mutasyonun Delta mutasyonun yayılma hızını aşabileceğini ve neden bu kadar hızlı yayıldığının henüz belli olmadığını açıklayan DSÖ ayrıca, “Mevcut veriler göz önüne alındığında Omicron'un topluluk iletiminin gerçekleştiği Delta mutasyonunu geride bırakması muhtemeldir” denildi.

BİONTECH OMİCRONU ARAŞTIRDI

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili kapsamlı bir araştırmayı Pfizer/BioNTech gerçekleştirdi.

Araştırmada bilim insanları iki ya da üç doz Pfizer/BioNTech aşısı olan 19-20 insanın kan değerleri incelendi. İkinci dozdan üç hafta sonra veya üçüncü dozdan 1 ay sonra elde edilen en yüksek bağışıklık oranı test edildi. Araştırmacılar gerçek virüsle deneme yapmak yerine daha az isabetli sonuç veren fakat daha hızlı bir yöntem tercih etti.

Araştırma sonunda iki doz corona virüsü aşısı olanlardaki nötralize eden antikor seviyeleri 25 kat azalırken iki doz aşı olanların Omicron varyantına karşı az da olsa koruma sağladığı tespit edildi.

Omicron varyantına karşı bağışıklığın tamamen gitmediği belirtilirken, düşük antikor seviyelerine rağmen iki doz aşının hastalığı ağır geçirmeyi engellediği de belirtildi.

Öte yandan üç doz aşı olanların Omicron varyantına karşı daha yüksek antikor seviyeleri olduğu belirtildi.

Pfizer ve BioNTech'te görevli yetkililer üçüncü doz aşının Omicron'a karşı alınması gerektiğini dile getirdi. Antikor seviyeleri bağışıklık sisteminin sadece bir tarafı olarak biliniyor. Antikorlar virüsün hücreleri enfekte etmesini engellerken, virüs vücuda girdikten sonra diğer bağışıklık unsurları koruma sağlıyor.

75 BİN İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR?

İngiliz hükümetine danışmanlık veren ve aynı zamanda London School of Hygiene & Tropical Medicine'de görevli bilim insanları, Birleşik Krallık'ın Covid-19'a karşı “B Planı”nı uygulaması durumunda gelecek yılın Nisan ayının sonuna kadar 75 binden fazla insanın öleceğini duyurdu.

En iyimser senaryoda günlük hastaneye yatış sayısının 2400 seviyelerinde seyredeceğini öngören uzmanlar, “Gelecek 5 ay içinde Omicron sebepli ölüm sayısı 25 bin ile 75 bin arasında olacak” açıklamasını yaptı.

Omicron varyantına karşı daha sıkı önlemler alınması gerekebileceğini dile getiren uzmanlar, “En iyimser senaryoda yani üçüncü doz aşının etkili olması durumunda günlük hastaneye yatış seviyeleri 2.0002i aşabilir ve 1 Aralık ile 30 Nisan 2022 arasında 24.700 insan ölebilir” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar önlemlerin artırılmaması durumunda ise hastaneye yatış ve ölüm sayısının artacağını açıkladı.

B PLANI NEDİR?

Son dönemde vakaların artmaya başladığı Birleşik Krallık'ta hafta içinde Başbakan Boris Johnson, “B Planı”na geçilmesine onay verdi.

B Planı kapsamında, birçok kapalı alanda maske takımı zorunlu hale getirilirken bazı kapalı alanlara girmek için negatif test ya da tam aşılı olma zorunluluğu getirildi.

Aşı ve test yapılmasının en önemli savunma olduğunun vurgulandığı B Planı'nda imkanı olan çalışanların evden çalışmaları istendi.