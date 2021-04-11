Onkologlardan hastalara ilaç niyetine şarkı

1-7 Nisan Kanser Haftası'nda 8 onkolog, oyuncu Salih Bademci, ülkemizin önemli müzisyenleri, DMC Müzik ve Pİ (Pembe İzler) Kadın Kanserleri Derneği bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında onkologlar, uzun soluklu tedavi süreçlerinde yanlarında oldukları hastalarına ‘Yalnız Değilsin!' adlı şarkı ile moral verdi. İşte projenin mimarı onkoloğa destek veren 7 meslektaşı ve bir oyuncunun yer aldığı projenin öyküsü…

SÖZ VE BESTE DOKTORDAN

32 yıldır tıbbi onkoloji alanında çalışan Dr. Ögr. Üyesi Tayfun Hancılar, aynı zamanda bir müzisyen. Hancılar, kanserle mücadele eden hastalarının yaşadıklarından etkilenerek, müziğin iyileştirici ve motive edici gücünden yararlanmak üzere sözlerini yazdığı ‘Yalnız Değilsin!' adlı şarkıyı besteleyip, önce iki hastasına dinletti… Hastaları çok etkilenince, şarkının daha çok hastaya ulaşması fikrini meslektaşlarıyla paylaşıp, ekibini kurdu. Böylelikle ortaya harika bir sosyal sorumluluk çıkmış oldu. Çağrı Kodamanoğlu'nun düzenlemesini yaptığı şarkı için önce stüdyoya giren Tıbbi ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Uzm. Dr. Burçak Erkol, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, Prof. Dr. Sevil Bavbek ve Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ve Prof. Dr. Yeşim Eralp vokal yaparken, Prof. Dr. Gökhan Demir de onlara gitarıyla eşlik etti. Salih Bademci'nin de vokal olduğu orkestrada ayrıca Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri gönüllü olarak yer aldı. Mert Türkmen davul, Eylem Pelit basgitar, Emir Ersoy piyano, Yemen Dursun çello çaldı. Ekip klip çekiminde de rol aldı…

PANDEMİDE DESTEK VERİLECEK

Projeye ait şarkı, 1 Nisan itibariyle tüm dijital mecralarında yayınlanarak satışa sunuldu. Elde edilen gelir ise Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından pandemi koşullarında hastanelere gidemeyen kanser hastalarına online psikiyatri ve psikoterapi desteği sağlamak için başlatılan PinkLine projesine aktarılacak.

PROJE DOKTORLARA NELER HİSSETTİRDİ?

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar: Bu fikri hayata geçirmek için ana duygu; pes etme, diren! Hastalara direnme gücü veren ise sevildiğini, anlaşıldığını hissettirecek sevdiklerinin varlığıdır.

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar: Bu proje iletildiğinde beni heyecanlandırdı. Çünkü şarkının sahibi bir onkolog ve hem bizlerin hem de hastaların neler hissettiğini özümsemiş, içselleştirmiş biri. Projenin hastalara ilham kaynağı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Yeşim Eralp: Merkezinde yine hastalarımızın olduğu; çevresinde el ele vererek, tüm gücümüzle “dayan, güçlü ol, başaracaksın!” diye seslenebildiğimiz için sonsuz gurur ve onur duydum.

Prof. Dr. Gökhan Demir: Hastalarımla konuşurken en iyi tamamlayıcı tıp öğelerinden birinin müzik olduğunu söylerdim. Bir sanatla uğraşmalarını önerirdim. Çünkü sanat, insana iyi gelir.

Prof. Dr. Berrin Pehlivan: El ele olursak yapabileceklerimiz anlamında ilham veriyor. Doktorlar tek başına insanların, birlikteyken insanlığın devasıdır!

Prof. Dr. Sevil Bavbek: Hastalarımızın yüreğinde bir mum yakabilirsek, tutamadığımız ellere, okşayamadığımız sırtlara ulaşabilirsek, ne mutlu bize…

Uzm. Dr. Burçak Erkol: Bu proje, kendimi hastalara ifade ederken “yalnız değilsin” diyebilmem için, unutamayacağım çok güzel bir çalışma oldu.

Prof. Dr. Banu Atalar: Sevgili Tayfun bu harika parçada bizim hastalarımıza karşı neler hissettiğimizi o kadar güzel anlatmış ki bu şarkı sadece bir proje değil benim hislerime de tercüman oldu.

Oyuncu Salih Bademci: Şarkıyı söylerken ben de ahastalara bir nebze umut olabilmenin huzurunu ve hazzını hissettim.