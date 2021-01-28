Op. Dr. Aksakal burun estetiği yaptırmak isteyen veganları uyardı

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, başarılı bir burun operasyonu için güçlü kıkırdak yapısına sahip olmak gerektiğini ve bunun ancak hayvansal gıdaların tüketimi ya da güçlendirici ilaç tedavisiyle mümkün olduğunu söyledi.

“GÜÇSÜZ KIKIRDAĞI ŞEKİLLENDİRMEK ZOR”

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, et tüketimi ile burun ameliyatları arasındaki ilişkiyi şöyle açıkladı:

“Burunda şekillendirilmesi gereken iki önemli anatomik yapı vardır. Bunlardan biri kemik yapı, diğeri ise kıkırdak yapıdır. Güçlü kıkırdakları olan burunları şekillendirmek bizler için çok daha kolay. Ancak güçsüz kıkırdaklı hastalarda kıkırdağı şekillendirmek zor, güçlendirmek ise maalesef pek mümkün değil. Geriye doğru araştırma yaptığımızda güçsüz kıkırdağı olan kişilerin vegan ya da vejetaryen kişiler olduğunu fark ettik. Sadece hayvansal gıdalarda olan ‘kondroitin sülfat' adlı madddenin vücutta eksik olması ve takviye edici gıdalarla bu eksikliklerin tamamlanmaması eklem ağrılarına yol açtığı gibi kıkırdaklarda aşınmaya ve iyileşmemeye de neden olur. Kondroitin sülfat, kıkırdak yapının temel taşıdır. Ve sadece hayvansal gıdalarda mevcuttur.”

“AMELİYAT SONRASI EĞRİLME OLABİLİR”

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, vegan ve vejetaryenlerin ameliyat sonrası iyileşme sürecinde sorun yaşayabileceklerine dikkat çekerek, “Biz ameliyat sırasında, özellikle kapalı burun estetiğinde kıkırdaklara ve ligamanlara güveniyoruz. Eğer kıkırdak yapılar güçsüzse, ki bu tecrübeli cerrahların kolaylıkla anlayabildiği bir durumdur, ameliyatta istenilen sonuca ulaşılsa bile burun iyileşme süresi 1 yıl olduğu için kıkırdakta tekrar eğrilmeler ve burun ucu düşmeleri gibi istenilemeyen sonuçlar meydana gelebilir” dedi.

“4 HAFTA ÖNCEDEN TEDAVİYE BAŞLAMALI”

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, çözümün destekleyici ilaç tedavisinde olduğunu belirterek, “Hayvansal gıdalar tüketmeyen hastalarımıza destekleyici tedavi olarak kullanılması gereken hapları tavsiye ediyoruz. Bu haplara ameliyat tarihinden 4 hafta öncesinde başlanmalı ve ameliyattan sonra 6 ay boyunca kullanılmalı. Bu tedavi hem hastanın kıkırdaklarının güçlenmesini sağlayarak ameliyat başarısını artıracaktır hem de ameliyat sonrası burun ucu düşmesi, burun ucu eğrilmeleri gibi istenmeyen sonuçların önüne geçecektir” dedi. (İHA)