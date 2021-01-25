Ordu’da vaka sayısı tekrar artıyor

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ordu'daki aktif vaka durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, pozitif vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, “Ordu'daki vaka sayılarında bu hafta sonuna kadar sürekli bir düşüş vardı. Ancak, bu hafta sonu itibariyle yapılan testlere baktığımızda, pozitif vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu gördük. Vaka sayılarındaki bu artışın çeşitli nedenleri olabilir. O sebeple sokaklardaki hareketliliği mutlaka azaltmalıyız. Ev ziyaretlerinde bulunmamalıyız. Pozitif olan vakalar, temasta bulunduğu kişileri mutlaka bizlere bildirmeliler. Semptom göstermeyen temaslılar, virüsün yayılmasında ve vaka sayılarının artışında önemli rol oynuyor. Onun için vaka görülen yerlerde test sayılarımızı artıracağız. Daha iyi bir izolasyon sağlayacağız. Bu konularda vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

YAKLAŞIK 13 BİN KİŞİ AŞILANDI

Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın da Ordu'da aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu aşılama takvimine göre sürdürüldüğünü ifade etti. Aydın, başta sağlık çalışanları olmak üzere Huzurevi sakinleri ve çalışanları, engelli bakım evlerinde kalanlar ve çalışanları, 85-90 yaş arasındaki vatandaşları, aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve 15 Ocak 2021 tarihinden buyana Ordu'da 12 bin 610 kişinin aşılandığını kaydetti.

Covid-19 pandemisi hakkında vatandaşlara danışma hizmeti vermek üzere kurulan Kovid-19 İletişim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Dr. Fatih Aydın, Covid-19 İletişim Merkezi'ne bugüne kadar bin 439 çağrı geldiğini, bunlardan bin 40'unun tıbbi danışmanlık, 389'unun ise tıbbi yardım talebi içerdiğini söyledi.

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DENETİMLER ARTACAK

Covid-19 salgını ile mücadelede en ufak bir gevşekliğe, rehavete yer verilmeyeceğini belirten Vali Tuncay Sonel, Covid-19 salgını ile mücadelede en ufak bir gevşeklik, en ufak bir rehavetin vaka sayılarının artmasına neden olduğunu belirtti. Vali Sonel, “O sebeple sahadaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Denetimlerimizi daha da hissedilir hale getireceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ve saatlerde, bu kısıtlamaya uygun hareket edilmediğini gözlemliyoruz. Bunun için de daha etkin denetimler yapacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı. (İHA)