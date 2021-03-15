Ordu’daki bir okulda 4 öğretmen 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildi

Ordu’nun Kabataş ilçesinde Kabataş Beylerbeyi mahallesi Şehit Harun Maytalman İlk ve Ortaokulu’nda görevli bir öğretmenin rahatsızlanması sonucun yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bunu üzerine okulda görev yapan diğer öğretmen, görevliler ve pozitif öğretmene akın temaslı öğrencilere de test yapıldı. Testler sonucunda 4 öğretmen ile 6 öğrencide İngiltere varyantlı corona virüs tespit edildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada okulda 1 Mart tarihinde başlayan yüz yüze eğitime ara verildiği şu ifadelerle duyurdu:

İlçemiz Beylerli Mahallesi’nde bulunan Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda görevli olan bir öğretmenin rahatsızlığından dolayı 12/03/2021 tarihinde yapılan covid-19 testi pozitif (+) (İngiltere varyantı) çıkmıştır. Okulda çalışan tüm öğretmen, görevliler ve yakın temassız olarak değerlendirilen öğrencilere test yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda 4 öğretmen ve 6 öğrenci test sonucu pozitif çıkması nedeniyle; Kabataş İlçesi Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda 13/03/2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.