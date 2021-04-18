Orucun beyne faydaları

Beyin zorlanma ve meydan okumalarla kendini geliştirir. Yani beyni daha sağlıklı yapmak istiyor­sanız biraz zorlayacak kon­for alanından çıkaracaksınız. Yeni bir dil öğrenmek gibi. Oruç da beyin için bir mey­dan okumadır. Çünkü beyin­de sinir büyüme faktörünün salgılanmasını sağlar. Bu madde beyni yeni sinir hücresi üretmeye zorlar ve beynin enerji kulla­nımını en etkin düze­ye getirir. Araştırmalar; sürekli bir şeyler yiyip tok olan kişilere göre iyice acık­madan yemek yemeyenlerin nörolojik ve kronik hastalık­lara karşı daha güçlü oldu­ğunu göstermektedir.

ALZHEIMER'I ÖNLER

✔ Oruç başladıktan iki üç hafta sonra kan basın­cı, kolesterol, trigliserit se­viyesi, vücut ağırlığı ve yağ yüzdesi azalır. Bunlar bizi hem damar sertliği, inme (felç) ve kalp krizi gibi kalp ve damar hastalıklarından korur; hem de beynimize besin ve oksijen akışını iyileştirir. Özellikle yüksek tansiyonda beyne kan akışı azalır, bu da beynin çalış­ması için sorun yaratır. Sinir hücreleri besinsiz ve oksi­jensiz kalır. Kan akımı az olduğunda beyinde biriken zararlı toksinler rahatlıkla atılamaz. Bu durum ise hem damar hastalıklarına hem de Alzhei­mer hastalığı gibi dejeneratif has­talıklara zemin hazırlar.

✔İltihaplanma, birçok beyin hastalığında rol oynar. Oruç tutmak iltihap­lanmayı azaltır.

DETOKS ETKİSİ YAPAR

✔ Oruç, otofaji (kendi kendini yeme) dediği­miz temizlik sistemini çalıştırır. Normalde vücutta enerjinin yüzde 80'i sindirim için kullanılır. Oruç­la sindirime ara verileceği için vücut artık kendini temiz­leme evre­sine geçer. Beyinde ve vü­cutta gün boyu biriken çöp dışarı atılır. Bu temizleme beyinde sağlıklı hücrelerin yenilenmesini destekler.

DEPRESYONA İYİ GELİR

✔ Oruç ruh sağlığı için de çok önemlidir. Araştır­malar, oruç tutmanın duy­gusal refahı artırdığını ve depresyonu iyileştirdiğini göstermektedir.

EĞER HUYSUZ VE SINIRLI OLUYORSANIZ…

Aç kalmak beyin­de bir tehdit olarak algılanır, vücutta besine ulaşamama korkusu başlar ve kortizol üretimiyle stres seviyeleri yükselir. Oruç tutarken sizi huysuz, sinirli yapan da budur. Yapmanız gereken ise kendinizi çeşitli yollarla (hobi, sosyalleşme, ibadet, yürüyüş vb.) sakinleştirmek; stres seviyele­rinizi azaltmak ve bu yolla beyni bir tehdit altın­daymış gibi alarm durumuna sokan sempatik sinir sistemini kapatmaktır. Ruhu sakinleştir­mek, beyinde yaptığı fizyolojik etkilerle sizi hem orucun zorluklarından hem de çeşitli hastalıklardan koruyacaktır.