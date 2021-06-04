Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizmli insanlar kendilerini ifade etmekte, iletişim kurmakta ve çoğu insan gibi davranmakta zorlandıkları için tuhaf bir şekilde davranabilirler. Bireye bağlı olarak, bu zorluklar kendilerini farklı şekilde gösterir. Otizmli bazı insanlar asla konuşmayı başaramazlar.
Aslında otizmin tek bir nedeni yoktur, ancak çevresel faktörlerin bir neden olmadığı ve ebeveynlerin kişiliğinin veya eğitim biçiminin otizme neden olamayacağı kesindir. Günümüzde araştırmacılar, bir çocuğun doğuştan başkalarıyla sosyal ilişkiler kurma yetersizliği ile doğduğu konusunda hemfikirdir. Bu nedenle nörobiyolojik bir bozukluktur, yani beynin işleyişiyle ilgilidir. Otizmin nedenleri henüz küresel bilim camiasında fikir birliğine varılmamıştır, ancak yaygınlık oranının nüfusun %1’ini etkilediği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, otizm spektrum bozuklukları aşağıdaki nörogelişimsel anormalliklerden kaynaklanır:
İlgili kişiler genellikle kendi iç dünyalarında izole olmuş gibi görünürler ve belirli duyusal tepkiler sunarlar (işitsel, görsel, cilt…).
Bozuklukların çeşitliliğine ve bu insanların çok değişken sosyal entegrasyon kapasitelerine rağmen, otizm 1996’dan beri Fransa’da bir handikap olarak kabul edilmektedir. Mekanizmalarını anlamak ve yönetimini geliştirmek için multidisipliner araştırma gerektirir. Biliş, motor beceriler, duyusallık, uyum kapasitesi alanlarında başka bozukluklar vardır, ancak bunlar tanı kriterlerine dahil edilmez.
Mevcut uluslararası sınıflandırmalarda otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar adı verilen daha büyük bir bozukluk grubunun parçasıdır. Burada kullanılan “istilacı” terimi, birkaç kalkınma sektörünün etkilendiği anlamına gelir (sosyal etkileşimler, dil, davranışlar, vb.). Yaygın Gelişimsel Bozuklukların heterojenliği, semptomların şiddeti, başlangıç yaşı ve gelişim şekli, ilişkili bozukluklar, zeka geriliğinin olup olmaması vb. ile belirlenir.
2 yaşına gelene kadar bebeklikten sonra da devam eden belirtiler olabilir. Bir çocuk ayrıca aşağıdaki davranışları da gösterebilir:
Yaştan bağımsız olarak olası belirtileri: