Otobüsle seyahat eden riskli gruptaki baba kıza 4’er bin lira ceza

Son olarak açıkalnan pandemi kısıtlamalarının ardından denetimler de sıklaştı. Türkiye’nin dört bir yanandı HES kodu denetimleri yapılıyor. Kırıkkale’de 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta gerçekleştirilen denetimde, şehirler arası otobüslerde ve özel araçlarla seyahat eden kişilerin ‘HES kodu’ ile ‘seyahat izin belgesi’ sorgulaması yapıldı. Ekipler, yolcular ve sürücülere maskesiz seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bölge trafik kontrol noktasında durdurulan bir otomobil sürücüsü B.K. (39) ile kızı A.K.'nin (21) HES kodu sorgulamasında riskli grubunda olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekiplere durumunu anlatan A.K., astım hastası kızının ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve kendisinin de otomobiliyle kızını hastaneden almak için dışarı çıktığını iddia etti. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50’şer lira para cezası yazılan baba ve kızı, karantina yurduna yerleştirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı kısıtlamayla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı