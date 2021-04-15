Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otobüsle seyahat eden riskli gruptaki baba kıza 4’er bin lira ceza

HES kodu durumlarının “riskli” olduğu tespit edilen baba ve kızına 4 bin 50’şer lira ceza uygulanarak karantina yurduna yerleştirildi.

Güncellenme: 09:36, 15/04/2021
HaberlerSağlık

Son olarak açıkalnan pandemi kısıtlamalarının ardından denetimler de sıklaştı. Türkiye’nin dört bir yanandı HES kodu denetimleri yapılıyor. Kırıkkale’de 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta gerçekleştirilen denetimde, şehirler arası otobüslerde ve özel araçlarla seyahat eden kişilerin ‘HES kodu’ ile ‘seyahat izin belgesi’ sorgulaması yapıldı. Ekipler, yolcular ve sürücülere maskesiz seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bölge trafik kontrol noktasında durdurulan bir otomobil sürücüsü B.K. (39) ile kızı A.K.'nin (21) HES kodu sorgulamasında riskli grubunda olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekiplere durumunu anlatan A.K., astım hastası kızının ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve kendisinin de otomobiliyle kızını hastaneden almak için dışarı çıktığını iddia etti. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50’şer lira para cezası yazılan baba ve kızı, karantina yurduna yerleştirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı kısıtlamayla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladıİçişleri Bakanlığı kısıtlamayla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladıİlginizi ÇekebilirKısıtlamalardan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar...Kısıtlamalardan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar...
baba HES kodu İçişleri Bakanlığı Kırıkkale otomobil para Polis trafik Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:27,