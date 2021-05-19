Oxford Üniversitesi: Alkol her seviyede zarar veriyor

İngiltere’nin köklü kurumlarından Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanları ülkede genel sağlık ve alkol tüketimini karşılaştırdı. Araştırmada, az ve orta düzeyde alkol tüketiminin vücuda ne kadar zarar verdiğini ortaya çıkarılması hedeflendi.

25 bin 378 katılımcı üzerinde yapılan araştırmada, az veya orta düzeyde alkol tüketimi beyinin neredeyse her bölümünü olumsuz etkiliyor. Oxford Üniversitesi’nde kıdemli bir klinik öğretim görevlisi olan ve araştırmanın baş yazarı Anya Topiwala, “Daha önce düşünüldüğü gibi, sadece belirli alanlar değil beynin tamamı etkilenmiş gibi görünüyor” dedi.

BEYİNDE HASARA YOL AÇIYOR

Araştırmacılar, katılımcıların MRI taramalarından yaş, cinsiyet, eğitim, alkol tüketim oranları, beyin büyüklüğü ve sağlığı ve hafıza testlerini analiz etti. Araştırmadaki sonuca göre, alkol tüketimi, beynin gri alanlarındaki yoğunluğun azalmasına ve beyin dokularda hasara yol açmasına neden olduğu tespit edildi.

Beyindeki gri madde, beynin kas kontrolünde yer alan bölgelerini, görme, işitme, hafıza, duygular, konuşma, karar verme ve kendini kontrol etme gibi duyusal algıyı içeriyor.