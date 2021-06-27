Özer: Bir aile hekimi 3 bin 700 kişiye bakıyor

Aile hekimliği çalışanlarının sorunlarının, beklentilerinin ve taleplerinin değerlendirileceği Aile Hekimliği Çalıştayı Antalya’da başladı.

Corona virüsü süresince aile sağlığı merkezlerinde her türlü hizmete devam edildiğini, hiçbir işleyişin ertelenmediğini anlatan Özer, “Türkiye’de bir aile hekimi yaklaşık 3 bin 700 kayıtlı kişiye hizmet veriyor. Hak ediş kayıpları olmaksızın bu sayıyı 1500-2000 bandına çekmek Sağlık Bakanlığı ile ortak hedefimiz.” ifadesini kullandı.

AHESEN Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar da aile hekimlerinin aşılama sürecinde mesaiden ve zamandan bağımsız özverili bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

İŞ YÜKÜ DAHA DA ARTTI

Vatandaşlara aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulunduklarını ve bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Akpınar, “Aşı tercihi konusunda gelen sorulara yanıtımız çok net. Hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa o aşıyı olsunlar. Tüm aşıların yüksek etkinlikte olduğu bilimsel olarak onaylanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Akpınar, çalıştayda aile hekimliği çalışanları arasında 3 bin 448 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının da irdelendiğini aktardı. Çalışanların yüzde 64,7’sinin merkezin fiziksel koşullarını yetersiz bulduğunu belirten Akpınar, yüzde 91.2’sinin ise salgın sürecinde iş yükünün daha da arttığı görüşünü savunduğunu kaydetti.