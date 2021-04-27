Pandemi, çocukları hangi dönemde nasıl etkiler

Ebeveynlerin pandemi sürecinde yaşadığı kaygılardan biri de çocuklarının psikolojisi… Birçoğu çocuklarının bu dönemi ruhsal açıdan da sağlıklı geçirmeleri için ne yapmaları gerektiğini merak ediyor…

İşte Doç. Dr. Alev Yalçınkaya'nın dört farklı yaş dönemine yönelik önerileri…

BEBEKLİK

Dünyanın güvenli bir yer olduğuna dair hislerimizin tohumları ilk bu yaşlarda atılır. Karnımız acıktığında aç kalmayacağımızı, korktuğumuzda sığınabileceğimiz bir kucak olduğunu bu yaşlarda öğrenir, sonrasında bunu kendi iç sesimiz ediniriz. Pandemi sürecinde evde birlikte geçirilen zaman arttı, bebeğin ihtiyaçlarını yakından izlemek ve bunlara cevap verebilmek daha fazla mümkün. Ancak ebeveynin kendi yaşadığı kaygı, korku ve stresin bebeğe yansıması olasılığı da yüksek. Eşlerin işbirliği ile işbölümü yapmaları, çocukların ihtiyaçlarını gerçek anlamda duyabilmelerini ve karşılamalarını, onların güven içinde olmalarını sağlar.

OKUL ÖNCESİ

Bu dönemde keşfe çıkan çocuk zaman zaman zorluklarla karşılaşsa da bunlarla başa çıkmayı öğrenir. Dolayısıyla özerkliği, kendi kontrolü kendi elinde olmalıdır. Pandemi döneminde çocuğun hem korunma ihtiyacına, hem de bu özerklik ihtiyacına cevap vermek ebeveynler açısından oldukça zordur. Bunun çözümü çocuğu içtenlikle dinlemekte yatar, çünkü çocuklar, izin verilirse, ihtiyaçlarını net bir şekilde konuşarak veya davranışları ile anlatırlar. Bunu duyabilmek, sonrasında da açıklayıcı ve ilgi dolu bir çerçevede sevgi ve destek dolu sözcük ve davranış sunmak çok önemlidir.

İLKOKUL

Çocuğumuzun kendisi ile ilgili alınan kararda ona da söz hakkı verelim. Ödevlerini düzenli yapmasına yardımcı olurken, oyuna ve koşullar izin verdiğince arkadaşlarına zaman ayırmasına da destek olalım. Olağanüstü bir durum içinde bulunduğumuzu, bunun travmatik bir dönem olduğunu, yakında geçeceğini, bu zor koşullarda sadece çocuğumuzun yanında olabilmemizin bile ona çok iyi geldiğini, bu süreçte gelişiminde bazı aksaklıklar yaşansa bile, bizim onun yanında olmamızın bunu ileride telafi edebilmesine zemin hazırladığını kendimize hatırlatalım.

ERGENLİK

Pandemide ergenlik yaşlarında olanlar, en çok zorlanan yaş grubu. Bu dönemde önemli olan, çocukluk yaşlarında olduğu gibi ergenin de ihtiyaçlarını dile getirebileceği bir ortam sunmak, onu dinlemek ve ihtiyacı ne ise onu karşılamaktır. Çözüm, ergenin çocukluk-yetişkinlik arasındaki geçiş sahnesi dansında ona eşlik etmek, dansına ayak uydurmaktır. Ergenlik dönemindeki çocuklarımızın pandemi sürecinde kendilerine ait bir alan açabilmeleri için onlara fırsatlar yaratalım, yasaklayıcı olmayalım. Ergenin birey olma yolunda yanında yürüyelim, fakat yolunu biz çizmez, kendisine fırsat verirsek onun açısından daha sağlıklı olacaktır.