Pandemi diş sağlığını nasıl etkiledi?

Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Tuğçe Sümer Yılmaz diş tedavileri için ideal bir dönemde olduğumuzun altını çiziyor. Dr. Tuğçe Sümer Yılmaz, evden çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde yarım kalan tedavilerin yanında sırasını bekleyen tedavileri de tamamlamanın ideal olduğunu belirtiyor.

Yılmaz, diş ve diş eti sağlığı ile ilgili bilgiler verirken, estetik uygulamalarla ilgili de merak edilenleri anlattı:

PANDEMİ DİŞ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Öncelikle pandemi bir stres kaynağı. Stres ise tüm vücudumuzu etkilediği gibi ağız diş sağlımızı da ciddi olarak etkilemektedir. Bu etkilerden en gözle görünür olanı diş sıkma ve gıcırdatmadır. Diş gıcırdatma veya diş sıkma, dişi destekleyen dokular, çene eklemi ve çene kaslarını etkileyen stres kaynaklı kötü bir alışkanlıktır. Genellikle uyku esnasında görülür ama stresin yoğunluğuna bağlı olarak günlük rutin esnasında da bu alışkanlık devam edebilir.

Diş sıkma veya gıcırdatma sonucu meydana gelen aşırı kuvvet dişlerde aşınma ve kırılmaya, dişetlerinde ise çekilme, kızarıklık ve şişliğe sebep olurken, çene eklemi ve çene kaslarında ise ciddi tahribat yaratabilir. Çene ekleminde ve kaslarda oluşan bu tahribat eklem ağrısı ve ağız açamama dışında, kulak, baş ve boyun ağrısına da sebep olur. Ayrıca diş sıkmaya bağlı olarak dişlerde bulunan porselen restorasyonlarda veya kanal tedavisi olan dişlerde kırılma ve çatlama meydana gelebilir.

Yine bu dönemde stres nedeniyle aşırı tatlı tüketimine bağlı diş çürükleri veya aşırı sigara içmeye bağlı dişeti hastalıklarında da artış gözlenebilir. Strese bağlı vücuttaki kortizol seviyesi arttığı için de dişeti hastalıklarına zemin hazırlanır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda özellikle stresin çok yoğun yaşandığı pandemi döneminde ağız ve diş sağlığı önem arz etmektedir. Kısıtlamaların yaşandığı bu dönemde hastalarımıza mümkün oldukça diş sağlıklarını ihmal etmemelerini öneriyoruz.

PANDEMİ ORTODONTİK TEDAVİLER İÇİN FIRSAT

Evet bu süreç bir fırsata dönüştürülebilir. Büyük zorluklar yaşadığımız pandemi döneminin belki de en büyük avantajı aslında ortodontik tedavilerdir. Bu dönemde birçoğumuz evlerdeyiz ve dışarı çıksak bile maske takmak zorundayız. Dolayısıyla birçok insanda estetik kaygıya sebep olan ortodontik tedavi maskeler altında fark edilmeden göz açıp kapayana kadar bitirilebilir. Ayrıca implant tedavisi ihtiyacı olan ve bir dönem dişsiz gezmek zorunda olan hastalarım için de aynı şeyi söylüyorum. Sosyal temasın az olması ve maske kullanımının zorunlu olmasına bağlı diş tedavilerinizi yaptıracağınız en iyi dönemin bu dönem olduğunu düşünüyorum.

DİŞ TELİ TEDAVİSİNİN YAŞI YOK

Öncelikle ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Halk arasında bilinen sadece çocuklara tel takılır algısı yanlıştır. Ortodontik tedavi her zaman estetik için uygulanmaz. Günümüzde diş hekimliğinin birçok dalında ortodontik tedaviden destek almaktayız. Özellikle ileri yaşlardaki bireylerde ortodontik tedavi önerme amacımız periodontal hastalığı engelleme veya ilerlemesini durdurmak yönünde olabiliyor. Çünkü çapraşık dişler temizlemesi zor olduğu için bakteri plağı tutulumuna ve dolayısıyla periodontal yani dişeti hastalıklarına davet çıkartıyor.

Gülüş tasarımı, gummy smile (dişeti gülümsemesi) tedavisi, protetik restorasyon öncesi veya kırık bir dişi onarmak için bile çoğu zaman ortodontik tedaviden destek alıyoruz. Yukardaki sebeplerden dolayı ortodontik tedavide bazı durumlarda amacımız sadece estetik değil diş ve dişeti sağlığını tedavi etmek veya korumak da olabiliyor. Ortodontik tedavi ortalama 6 ay ile 2 sene arası sürmektedir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber digital ortodonti seçeneği de gündeme gelmiştir. Ayrıca metal ve porselen braketlerin dışında şeffaf plak tedavisi, kişiye özel braket yapımı ve üç boyutlu planlama sayesinde ortodontik tedavi daha konforlu daha estetik ve daha kısa sürede olabilmektedir.

GÜLÜŞ ESTETİĞİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?

Günümüzde gülüş estetiği denilince herkesin aklına porselen kaplamalar ya da laminalar gelmektedir. Ama aslında her zaman porselen restorasyon yapmaya gerek yoktur çoğu zaman dişetlerine yapılacak basit bir müdahale veya diş beyazlatma veya basit kompozit dolgularla da sağlıklı ve estetik bir gülüş elde edilebilir. Eğer porselen restorasyon yapmayı düşünüyorsak öncesinde dijital olarak bir planlama yapılır ve model elde edilir. Bu model üzerinde dişlerin bitmiş halini gösteren wax up dediğimiz akrilikten bir prototip hazırlanır. Bu prototip hastanın ağzına transfer edildikten sonra gerekli değerlendirmeler yapılır ve ona göre gerçek restorasyonlar hazırlanır. Gülüş estetiğinde diğer bir önemli konu ise pembe estetiktir. Siz şahane restorasyonlar da yapsanız sağlıksız, kırmızı, kanamalı veya gumy smile dediğimiz çok fazla görünen dişetlerinin mevcudiyetinde istediğiniz estetiği sağlayamazsınız. Dolayısıyla estetik restostonlar yapmadan önce mutlaka dişeti sağlığı ve görüntüsü de değerlendirilmelidir. Ayrıca dudak duruşu, kalınlığı, sarkıklığı ve dudak burun mesafesi gibi birçok faktör de gülüş estetiğinde çok önemlidir.