Pandemi gerekçesiyle organ naklini ertelemeyin

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Bülent Aydınlı, organ naklinin, birçok hastanın tek şansı olduğunu belirtip, pandemi döneminde çalışmalarına ara vermediklerini söyledi.

Aydınlı, böbrek naklinin, tüm hijyen şartları en üst seviyede uygulanarak, gerçekleştirildiğini belirtti. Pandemide nakil hastalarının durumunun kritik seyir izlediğine dikkat çeken Aydınlı, şunları söyledi:

– Pandemi devam ediyor, ancak biz Organ Nakli Merkezi olarak nakillere devam etmekteyiz. Pandemi nedeniyle bir miktar hasta başvuru sayısında azalma olmakla birlikte özellikle karaciğer ve böbrek naklinde ameliyatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

– Ameliyathanelerde ve yoğun bakım servislerinde aynı şartlar oluşturularak organ nakli hastalarına belirli yerler ayrılmakta. Hastalarımız pandemi döneminde organ nakli için gelmediğinde, ilerleyen dönemlerde şunu gördük ki sıkıntıları artarak geliyorlar.

– Organ nakli olacak hastaların şehirler arası yolculuklarında da yardımcı olunacağını düşünüyoruz. Konuyla ilgili gerekli izinler verilecektir; çünkü bu hastalar, yarı acil sayılabilecek hastalardır. (DHA)

