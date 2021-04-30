Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pandemi gerekçesiyle organ naklini ertelemeyin

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Bülent Aydınlı, organ nakli olacak hastaların, pandemi gerekçesiyle nakillerini ertelememesi gerektiğini söyledi: Şehirler arası yolculuklarında yardımcı olunacağını düşünüyoruz. Gerekli izinler verilecektir çünkü bu hastalar yarı acil sayılabilecek hastalardır.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:38, 30/04/2021
HaberlerSağlık
Pandemi gerekçesiyle organ naklini ertelemeyin

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Bülent Aydınlı, organ naklinin, birçok hastanın tek şansı olduğunu belirtip, pandemi döneminde çalışmalarına ara vermediklerini söyledi.

Aydınlı, böbrek naklinin, tüm hijyen şartları en üst seviyede uygulanarak, gerçekleştirildiğini belirtti. Pandemide nakil hastalarının durumunun kritik seyir izlediğine dikkat çeken Aydınlı, şunları söyledi:

– Pandemi devam ediyor, ancak biz Organ Nakli Merkezi olarak nakillere devam etmekteyiz. Pandemi nedeniyle bir miktar hasta başvuru sayısında azalma olmakla birlikte özellikle karaciğer ve böbrek naklinde ameliyatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Bülent Aydınlı

– Ameliyathanelerde ve yoğun bakım servislerinde aynı şartlar oluşturularak organ nakli hastalarına belirli yerler ayrılmakta. Hastalarımız pandemi döneminde organ nakli için gelmediğinde, ilerleyen dönemlerde şunu gördük ki sıkıntıları artarak geliyorlar.

– Organ nakli olacak hastaların şehirler arası yolculuklarında da yardımcı olunacağını düşünüyoruz. Konuyla ilgili gerekli izinler verilecektir; çünkü bu hastalar, yarı acil sayılabilecek hastalardır. (DHA)

İlginizi ÇekebilirOrgan nakli hakkında bilmeniz gerekenlerOrgan nakli hakkında bilmeniz gerekenler

 