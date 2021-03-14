Pandemi kiloları nasıl verilir?

ESKİ BESLENME DÜZENİNİZE DÖNÜN

Pandemiyle birlikte değişen yaşam alışkanlıkları hızlı kilo değişikliklerine neden oldu. Önceleri evde giyilen kıyafetlerin daha rahat ve esnek olması da kilo alımını fark ettirmedi. Ancak son zamanlarda bu durumdam şikayetçiyseniz daha fazla kilo almadan eski beslenme düzeninize ve yaşam şeklinize dönmeye çalışın.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLÜ TUTUN

Savaşmakta olduğumuz Covid-19 virüsünde en iyi silahımız bağışıklık sisteminin iyi çalışması ve güçlü olmasıdır. Bunu sağlayan en önemli etken yeterli ve dengeli beslenmektir. Virüsten korunmada öne çıkan C, D, A vitamini, çinko, selenyum, omega-3 gibi besin ögeleri değişik besinlerde bulunur. Dolayısıyla günlük beslenmemizde bağışıklıkta olumlu etkileri olan besinlere ağırlık vermek gerekir.

DUYGUSAL AÇLIĞA YENİK DÜŞMEYİN

Can sıkıntısı ve stres karbonhidratlı gıdalara duyulan yeme isteğini artırır. Bu gıdalar kişide mutluluk hormonu serotonin sentezini artırdığından kişi kendini kısa süreliğine rahatlamış hisseder ancak kilo alır. Bu yüzden seratonin içeriği yüksek bulgur, nohut, hindi eti, muz, yumurta gibi sağlıklı besinleri tercih etmek kilo kontrolü açısından daha uygun olacaktır. Duygusal yemenin önüne geçmek için kitap okumak, bulmaca çözmek, örgü örmek gibi aktiviteler denenebilir.

GÜNE KAHVALTI İLE BAŞLAYIN

Kahvaltıda yumurta, peynir gibi proteinden zengin gıdalar ile biber, domates, maydanoz gibi vitamin ve antioksidan içeren gıdaları tüketerek güne başlamak hem metabolizmamızın çalışmasına hem de bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur. Aslında çoğu kişi tarafından ihmal edilen bir öğün olan kahvaltı, sağlıklı beslenme düzeni için ve günün ilerleyen saatlerinde daha fazla yeme isteğini engellediği için atlanmaması gerekir.

YAĞ YAKIMI İÇİN SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Genel sağlığımız ve yağ yakımını sağlayabilmek için su içmeyi unutmayın.

ÖĞÜNLERİNİZ DÜZENLİ OLSUN

Öğünlerin düzenli olması vücut metabolizmasının iyi çalışması için önemlidir. Bu öğünlerde tabağın çeyreğinin sebzelerden, diğer çeyreğinin tam tahıl ürünlerinden kalan yarısının yüksek proteinli gıdalarla yoğurttan oluşması yeterli ve dengeli beslenme için gereklidir.

PROBİYOTİK GIDALAR TÜKETİN

Bağışıklığı güçlendiren bağırsaklardaki probiyotik bakteriler; yoğurt, kefir, turşu gibi gıdalardan, prebiyotikler ise pırasa, yer elması, kereviz, kuru baklagiller, yulaf, tam buğday gibi gıdalardan alınır. Bu gıdaların günlük diyetimizde yer alması tüketilen kalori kontrolü ve tokluk hissini artırma konusunda yardımcı olacaktır.

ABUR CUBURDAN UZAK DURUN

Cips, çikolata, gofret gibi kalorisi yüksek atıştırmalıklar yerine besleyici olan ve tokluk hissi yaratan kuruyemiş, meyve veya kuru meyve, pestil çeşitleri gibi sağlıklı atıştırmalıklar alın. Tabii ölçüyü kaçırmadan…

BİR BESLENME GÜNLÜĞÜ TUTUN

Evde kapalı olduğumuz bugünlerde can sıkıntısından sürekli atıştırma ihtiyacı duyuyor, kendinizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız yediğiniz her yiyeceğin ve içeceğin kaydını tutarak ne kadar kalori aldığınızı görebilirsiniz. İhtiyacınızdan fazla yediğinizi gördüğünüzde de kendinizi frenlersiniz.

AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ YAPIN

Sağlıklı ve zinde bir vücut için günde en az 5 bin adım atılması önerilmektedir. Sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde açık havada yapılacak yürüyüşler sizi hem depresyondan hem de kilo almaktan korur.

UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Geç saatlere kadar oturmak acıkma hissini tetiklediği için abur cubura eğilim arttı. Dolayısıyla bugünlerde eski yaşam düzenini korumak hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız açısından önemlidir.