Pandemi, rüyaları da etkiledi

Bir yıldan fazla bir süredir devam eden salgın sürecinde geçirdiğimiz aşamalar rüyalarımıza da yansıyor. Harvard Tıp Fakültesi’nde psikolog olan Deirdre Barrett, çevrimiçi gerçekleştirdiği bir anketle yaklaşık 15.000 rüya topladı. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi kadınlardan oluşuyordu.

Barrett, topladığı rüyaları bir araya getirerek Pandemic Dreams isimli ve salgının ilk dalgasına odaklanan bir kitap da ortaya çıkardı.

RÜYALAR, PANDEMİ SÜRECİNE GÖRE ŞEKİLLENDİ

Salgının ilk dönemlerinde; birçok insanın böcek saldırıları veya nefes alamama gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını gördüklerini söyleyen Barrett, daha sonra ise hapishanede mahsur kalmak ya da sürpriz bir matematik sınavına girmeye zorlanmak gibi rüyaların çoğunlukta olduğuna dikkat çekti.

Altı ay sonra ise maske takmayı unuttuğunu veya dışarıya çıktığında maskesiz insanlar gördüklerini söyleyen kişilerde bir artış yaşandığını söylüyor.

Dr. Barrett, “Birçok rüya ‘maskemi unuttum’ şeklindeydi ve tamamen hayali bir sosyal utanç yaşıyorlardı” diyor.

GELECEKTEKİ RÜYALARIMIZI DA ETKİLEYEBİLİR

Edinburgh Queen Margaret Üniversitesi’nde psikoloji alanında öğretim görevlisi olan Valdas Noreika, uyanık zihin ile uyuyan zihin arasında karmaşık bir bağlantı olduğunu açıklıyor.

O ve meslektaşları, Covid hakkındaki gündüz düşüncelerinin insanların hayal ettiklerini etkileyip etkilemediğini analiz edecek bir çalışma için rüya günlükleri topluyorlar.

Noreika aynı zamanda rüyaların geçmişe dayanabildiğine de dikkat çekiyor: “Pandemide çok tehdit altında olan birinin önümüzdeki yıllarda bunu hayal etmesi daha olası. Bu, oldukça ilginç ama aynı zamanda üzücü.”

PANDEMİK RÜYALARIN %90’I OLUMSUZ

Dr Barrett’ın kaydettiği pandemi rüyalarındaki en yeni temalardan biri ise aşılar: “Aşılar onaylandıktan sonra, bunu rüyalarda görmeye başladık ama çok olumsuzlar. Örneğin, biri aşı olmaya gidiyor ve şırınganın üzerinde siyanür etiketi olduğunu fark ediyor.”

Dr. Barrett bunu, birçok insanın enjeksiyon ile ilgili sahip olduğu bilinçaltı hoşnutsuzlukla ilişkilendiriyor.

Şimdiye kadarki araştırması, pandemik rüyaların %90’ından fazlasının olumsuz olduğunu gösteriyor. Ancak son aylarda az sayıda kişi, virüs sonrası yaşam hakkında olumlu rüyalar bildirmeye başlamış.