Pandemide böbreklere dikkat!

Türkiye'de pek çok yetişkin, kronik böbrek hastası olduğundan habersiz bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu yüzden çoğu zaman teşhis ve tedavide geç kalınıyor. Pandemi sürecinde de özellikle kronik böbrek hastalığı açısından risk grubunda bulunan (diyabet, kalp, hipertansiyon hastaları ile ailesinde böbrek hastalığı bulunan) bireylerin kontrollerini aksatmamaları gerektiğine dikkat çeken İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, böbrek hastalıklarından korunma yollarını şöyle sıraladı:

SAĞLIKLI BESLENİN

■ İdeal vücut ağırlığına sahip olun. Tuz alımını kısıtlayın, günde 5 gram tuzu aşmayın. İşlenmiş gıdalardan ve hazır yiyeceklerden kaçının. Fazla protein alımı böbreğin yükünü artırır. Alkol de böbrek sağlığını olumsuz etkiler.

■ Şeker hastalarının yaklaşık yarısında böbrek hastalığı oluşur. Diyalize girenlerin yaklaşık yarısı da şeker hastalarıdır. Düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırın ya da parmaktan kan şekerinizi ölçün. Özellikle 50 yaş üzerinde bunu düzenli olarak yapmanız önerilir.

■ Böbrek hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri de hipertansiyondur. Orta yaş üzerinde ve kadınlarda menopoz sonrasında mutlaka düzenli tansiyon ölçümü yapılmalıdır.

YETERLİ SIVI ALIN SİGARA İÇMEYİN

■ Önerilen günlük sıvı alımı günde 2 litredir ve buna aldığınız tüm günlük sıvı dahildir (su, çay, meşrubat, çorba gibi).

■ Sigara içmek böbrek kan akımını azaltır. Bu da böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Sigara kronik böbrek hastalığının ilerleme hızını ve böbrek kanseri riskini de artırır.

■ Özellikle romatizmal hastalıklarda kullanılan ve nonsteroid antienflamatuar grubu adı verilen ilaçların tümü böbreğe zarar verir. Bazı antibiyotikler böbreğe hasar verebilir. Doktorunuz tarafından verilen tansiyon ve şeker ilaçlarını ise düzenli kullanın.

■ Böbrek sağlığını korumak için günde en az 6 bin adım atmaya özen gösterin.

AİLENIZİN SAĞLIK GEÇMİŞINİ BİLİN

■ Böbrek hastalıklarının büyük çoğunluğu bir belirti vermez ve laboratuvar testlerindeki anormallik sonucu tanınırlar. Bu nedenle, yılda bir üre, kreatinin, idrar tahlili ve mümkünse idrarda protein tayini yapılmalıdır.

■ Böbrek hastalıkları büyük oranda kalıtsal olabilir. Kalıtsal hastalıkları önlemek mümkün olmasa da, olumsuz seyretmelerine engel olmak mümkündür. Ayrıca baş ağrısı hipertansiyonun, gece idrara kalkmak prostat büyümesinin, çok su içmek şeker hastalığının belirtisi olabilir. İdrar yaptıktan sonra dönün ve tuvalete bakın. İdrarda köpük olması protein kaçağına, koyu renk kanamaya işaret edebilir.