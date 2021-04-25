Pandemide çocuğunuzun ruh sağlığını koruyun

Tüm dünyayı derinden sarsmaya devam eden koronavirüs pandemisi hemen herkesi ruhsal açıdan da olumsuz etkiliyor. Ancak çocukların üzerindeki etkileri daha travmatik olabiliyor. Dolayısıyla onların bu süreci psikolojik açıdan rahat atlatmaları için ebeveynlere büyük görev düşüyor… Klinik Psikolog Ayşegül Nezor'a pandemide çocukların ruh sağlığını koruma yollarını sordum… İşte açıklamaları…

DOZU ÇOK ÖNEMLİ

Kaygı ve korkuyu belki de çok fazla hissediyoruz ama bu duyguların normal, son derece insani ve hatta yaşadığımız böylesi bir dönemde işlevsel olduğunu unutmamak gerekir. Korku ve kaygı kelime anlamı olarak olumsuz olsa da hepimizin önlem almasını sağlaması açısından pozitif etki yapıyor. Ancak bu duygular abartılı ve sürekli olursa kişinin ruhsal dengesini bozabilir, hatta kişinin doğru, aktif ve zamanında tepki göstermesini zorlaştırabilir. Dona kalmak veya kitlenmek gibi…

SÜNGER GİBİDİRLER

Çocuk – ebeveyn ilişkisine baktığımızda; aşırı kaygılı, korkulu, titiz, çok fazla koruyan ve kollayan anne – baba yaklaşımlarına çoğumuz şahit olmuşuzdur. Ebeveynlerin abartılmış panik hissi, çocuklarının ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Yani çocukların ruhsal sıkıntıları ebeveynlerin ruh sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Unutmamak gerekir ki çocuklar, ebeveynlerin olumlu- olumsuz bütün duygularını bir sünger gibi içine çeker. O yüzden kaygı, korku veya panik halinizi kontrol etmeniz, çocuklarınızın bu zorlu süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olur.

TAKINTILAR OLUŞABİLİR

Ayrıca el yıkama, maske ve hijyen tutumlarının gereğinden fazla olması çocuk ve gençlerde takıntı, saplantı, zorlantı, abartılı titizlik ile ilgili bulguları tetikleyebilir ve obsesif kompülsif bozukluğun gelişmesine sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda profesyonel destek arayışına gidilmelidir.

İşte çocukların psikolojisine iyi gelecek tavsiyeler

– Çocuğunuzla sıcak bir etkileşim içinde olmak onu besler ve yaşamındaki zorluklarla savaşması için gereken donanımı ona sağlar. Bu sadece ona değil ebeveynlere de iyi gelir.

– “Çocuğunuz ile Özel Zamanlar” diye adlandıracağınız, onun isteklerini yapacağınız bir zaman dilimi olsun.

– Ailece vakit geçirmek için bir ritüel belirleyebilirsiniz. Çocukların ve gençlerin arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurması ruh hallerini iyileştirmeye yardımcı olur ve stresi azaltır.