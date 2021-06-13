Pandemide el ve bilek ağrılarına dikkat

Pandemide giderek yaygınlaşan bel ve sırt ağrılarına el ve bilek ağrıları da eklendi. Bu ağrıların en çok bu süreçte evden çalışan kişilerle yoğun ev işi yapan kadınlarda görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Egemen Altan, el ve bilek ağrılarının tedavi yollarını şöyle anlattı…

ÖDEM, KİST YADA YIRTIK OLUŞABİLİR

Sıklıkla zorlanmalar sonucu el ve el bileğimizi hareket ettiren kirişlerde ödem gerçekleşir ve “tendinit” adını verdiğimiz ağrılı bir klinik tablo ile karşılaşabiliriz. Ayrıca zaman içinde el bileği çevresinde gelişen şişlikler sonucunda kuvvet kaybı ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkaran kistler görülür. Yine ağır işler yapıldığında el bileğimizin serçe parmak tarafında bulunan bağlarda bozulmalar ve yırtıklar oluşabilir.

UYKULARI DA ETKİLER

Özellikle pandemi koşullarında birçok kişi evden, uygun olmayan pozisyonlarda çalışmak durumunda kaldı. Bu durum el ve el bileğini etkileyen birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle uzun süreli bilgisayar ve mouse kullanımına bağlı olarak el bileğinin aynı pozisyonda kalması ile “karpal tünel sendromu” diye adlandırdığımız sinir sıkışmaları ile karşılaşmaktayız. Karpal tünel hastalığı parmaklarımızda ağrı ve uyuşukluk hissi ile kendini gösteriyor. Bu durum hatta gece uykularını bile etkileyebilmekte. Mouse ve klavye kullanımı sırasında doğru pozisyonlama ile ya da el bileğini stabil-güvenli pozisyonda tutan bilekliklerle riskler azaltılabilir.

Ne zaman ağrı hissedilir?

El bilek eklemimizin içinde aynı dizimizde bulunan bir menisküs yapısı vardır ve bu yapı aşırı zorlayıcı işlerde çalışanlarda ya da sportif aktivite sırasında yırtılabilir. Özellikle çevirici hareketler ve çekiç sallama benzeri hareketler sırasında bu ağrılar daha fazla hissedilir. Eskiden beri uygulanan açık yöntemlerin aksine artroskopik olarak yani kapalı yöntem ile tedavi mümkün. Böylece işe ve sportif aktivitelere dönüşler de kolaylaşır. Bu yırtıkların tam boyutlarını ve lokalizasyonlarını MR görüntülemesi ile de ortaya koyabiliyoruz.

Nasıl tedavi edilir?

Artroskopi işlemi küçük kameralarla eklem içlerinin görüntülenebilmesini ve gerekiyorsa bu bölgelerdeki yırtıkların temizlenmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu işlemi diz ve omuz gibi geniş eklemlerde başarıyla uyguluyoruz. Artık el bileğinde de özel kamera sistemleri ile eklem içi net bir şekilde görüntülenebiliyor. İşlem sırasında birkaç delikten girilerek eklem içinin görüntülenmesi ve tedavi şansı mümkün.