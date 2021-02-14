Pandemide kasamıza 1 lira bile koymadık

TEEYAD Başkanı Oktay Arı, “Sektör olarak bu süreçte en ufak bir çalışmamız olmadı. İşlerimiz tamamen durdu. Kasamıza 1 lira koymadık. Eğlence ve etkinlik yatırımcıları olarak çok zor bir dönem yaşıyoruz” diye konuştu. Turizm Etkinlik ve Eğlence Yatırımcıları Derneği (TEEYAD) yönetimi, derneğin kuruluşunun ardından ilk ziyaretini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) gerçekleştirdi.

TURİZM ÖNCELİKLİ OLSUN

Pandemi döneminde işlerinin tamamen durduğunu ifade eden ATSO'nun kentin en önemli sivil toplum örgütü olduğunu da söyleyen Arı, “Bu anlamda derneğimizin ilk ziyaretini de ATSO'ya gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzün bugün aktardığımız sorunlarını da başkanımızın yakından ilgilenerek duyuracağına eminiz” dedi.

Sektörün pandemiden dolayı tamamen duran işlerinin de ekonomik olarak firmaları çok büyük sıkıntıya soktuğunu da ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Umuyorum en kısa sürede Antalya turizmi yeniden iyi bir duruma gelecektir. Pandemiden dolayı aşıda turizm çalışanlarının öncelikli olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanları aşılanmalıdır. Bu dünya turizm merkezlerine göre bizleri öne çıkaracak bir gelişme olacaktır. Bu konu en çok da sizin sektörünüzü rahatlatacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

VERGİLER YÜKSEK ÇALIŞAN YABANCI KAYIT DIŞI

Sektörün pandemi döneminde büyük problemler yaşadığını ancak asıl sorununun kayıt dışı çalıştırılan yabancı uyruklu vatandaşlar olduğunu söyleyen TEEYAD Başkanı Oktay Arı, “Özellikle bizim sektörümüzde ağırlıklı olarak yabancı personel çalıştırıyoruz. Burada yabancı işçi çalıştırmak için yaptığımız ödemeler asgari ücretin 1.5 ile 2 katına kadar çıkabiliyor. Bu da çok fazla çalışanın kayıt dışına çıkarılmasına yol açıyor. Bizler yabancıları da vatandaşlarımızı çalıştırdığımız gibi herhangi bir artış olmadan çalıştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.