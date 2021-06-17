Pandemide meme sağlığınızı ihmal etmeyin

Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanser türü… Uzmanlar son 20 yılda ülkemizde meme kanseri sıklığının 2 kat arttığını ve genç yaşlarda da görülmeye başladığını belirtiyor. Peki meme kanserinden korunma yolları nelerdir? İşte Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Zer'in önerileri.

Sağlıklı yaşam: Obeziteden kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, alkolden uzak durmak, uzun süre hormon replasman tedavisi almamak, uzun süreli doğum kontrol hapları kullanmamak meme kanseri riskini yüzde 50 oranında azaltır. Düzenli ve yeterli bir uyku düzeni oluşturulması, karanlık ortamda uyumak pek çok tümörde olduğu gibi meme kanserinde de koruyucu bir rol üstlenir. Gece salgılanan melatonin hormonu hücreleri yenileyici, bağışıklık sistemini düzenleyici, vücudun biyolojik ritmini ayarlayıcı, anti-oksidan özellikleriyle meme kanseri üzerinde baskılayıcı etki yapar.

İlk görülecek adetin geciktirilmesi: Günümüzde çevresel faktörler, farklı uyaranlar ve hatalı beslenme sonucu ilk adet görme yaşı 10-12'ye düşmüştür. Çocukların dengeli beslenmesi, şişmanlamaması, çok küçük yaşlarda düzenli olarak spora başlatılması ilk adet yaşının gecikmesini sağlar.

30 yaşından önce doğum yapmak: 30 yaşından önce doğum yapmak meme kanseri riskini azaltır. Doğurma yaşı geciktikçe meme kanseri olma riski de artırır.

Egzersiz yapmak: Yapılan çalışmalarda düzenli olarak haftada 7 saat (günde 10-15 bin adım) egzersiz yapılmasının meme kanseri riskini yüzde 25-30 kadar azalttığı gösterilmiştir.

Kilo almamak: Menopozda şişmanlık meme kanseri riskini artırır. Vücut-kitle indeksinin 25 civarında tutulması özellikle menopozdaki kadınlarda meme kanserinde koruyucu bir unsurdur.

Süt verme: Çalışmalar toplam olarak 12 aydan daha uzun süre emzirmenin meme kanseri riskini azalttığını göstermektedir.

GEÇ KALMAYIN SAĞLIKLI KALIN

Meme kanserinin tedavisindeki başarı şansı, kanserin ne kadar erken evrede yakalandığı ile doğrudan ilişkilidir. Geç tanı almak, memede daha büyük cerrahilerin geçirilmesine yol açacak ve bu durum hastayı daha zorlu sürece sokacaktır. Pandemide pek çok kadının korona endişesiyle meme kontrollerini ertelediklerine ve bu nedenle meme kanseri tanısında gecikme olduğuna sıklıkla şahit oluyoruz. Maalesef virüs kapma korkusuyla kontrol zamanı gelen ve şikayetleri olan hastalar hastaneye gitmeye kaçındı. Bu yüzden hastaneye büyüyen kitleler, deriye açılmış yara halinde tümörler ve koltuk altı lenf bezlerinde büyüme ile başvuran ileri evredeki hastaları görmek pandeminin üzücü sonuçlarından biri oldu. Dolayısıyla gerekli tedbirleri alarak kontrolleri aksatmamak hayati önem taşır.