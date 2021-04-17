Pandemide oruç tutarken nelere dikkat edilmeli

Bağışıklık sistemi zayıf olanların coronavirüse yakalanma oranının daha yüksek olduğu artık biliniyor. Dolayısıyla ramazan ayında da güçlü bir bağışıklık için sağlıklı ve dengeli beslenmek oldukça önemli.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Beğenik, oruç tutarken uyulması gereken kuralları şöyle anlattı:

■ Ramazan ayını beslenmemize daha fazla göstereceğimiz özenle sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz. Ani şeker düşüklüğü ve yüksekliği, ani tansiyon değişikliği yaşayanlar, ağır hastalıkların nekahat evresindeki ve böbrek yetmezliği olan hastalar oruç tutmamalıdır.

İşlenmiş gıdalardan uzak durun

■ İşlenmiş gıdaların menülerimizde çokça yer almasının yanında sebze, meyve gibi temel gıdaların da yetiştirilme sürecindeki bazı olumsuzluklar da (daha çok ürün almak ve daha hızlı olgunlaşması için yapılan bazı müdahaleler vb.) sağlığımızın bozulmasına yol açabilir. Dolayısıyla ramazanda da beslenme konusunda sağlıklı tercihler yapmaya dikkat edilmeli.

■ Taze, organik mevsim sebze ve meyveleri tüketilmeli. Kan şekeri seviyesini dengede tutacak; enerji ve lif içeriği yüksek tam buğday unu ile yapılmış ekmek-pide, yulaf gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları, uzun süre tok tutacak yumurta, süt ve süt ürünleri gibi proteinden ve kuruyemişler gibi sağlıklı yağlardan zengin besinler tercih edilmeli. Kızartılmış, aşırı yağlı yemeklerden, hamurlu gıdalardan ve şerbetli tatlılardan olabildiğince uzak durulmalı. Hızlı ve aşırı yemekten kaçınılmalı.

MASKE, MESAFE VE HİJYENE DEVAM

■ Pandemi sürecinde toplumun ortalama 4-6 kilo aldığı düşünüldüğünde ek sağlık problemlerine dikkat edilmeli.

■ Tüm hastalıklarda olduğu gibi Covid-19 sürecinde de temel çözüm; dengeli çalışan bir bağışıklık sistemine ek olarak, salgınların genel yaklaşımı olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmalıdır.

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA BOL SU İÇİN

■ İftar ve sahurda dengeli beslenilmeli, aşırı kalori alınmamalı. Oruç 1 bardak su ya da 1 adet hurma veya zeytinle açılmalı. Daha sonra, hafif bir başlangıç olması için çorba ile öğüne devam edilmeli. Yemeklere geçmeden önce mutlaka 15 dakika ara verilmeli. Sahurda ise hafif bir kahvaltı yapılmalı.

■ İftar ve sahur arasındaki süreçte vücudun ihtiyacı olan su tüketimine özen gösterilmeli.

■ Yemeklerden sonra ağır spordan kaçınılmalı fakat hareketsiz de kalınmamalı.

■ İmmün sistemin daha dengeli çalışması için yeterli uykuya özen gösterilmeli ancak tıka basa dolu bir mideyle uyunmamalı.