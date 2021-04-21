Pfizer-BioNTech aşısında da yan etki endişesi: Aşıdan sonra zona oldular

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede aşılama kampanyaları aralıksız sürüyor. Aşıların yan etkileri ve etkinlik oranları ile mutasyona karşı koruyup korumadığına yönelik tartışmalar devam ederken, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarından sonra bir yan etki endişesi de Pfizer-BioNTech aşısında yaşanıyor.

İsrail’de yapılan bir araştırmada, Pfizer-BioNTech aşısının nadir görülen yan etkilerinden birinin zona olabileceği belirtildi. Bir çeşit otoimmün hastalığı olan zona, deride oluşan kızarıklıklarla kendini gösteriyor. Tel Aviv Sourasky Medical Center ve Carmel Medical Center uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaya 590 kişi katıldı.

İLK DOZDA RİSK 5 KAT FAZLA

Söz konusu kişilere uygulanan Pfizer-BioNTech aşısı sonucunda 6 kişide, oransal açıdan yüzde 1.2’sinde yan etki olarak zona görüldü. Araştırmacılar yan etkinin ilk dozda ortaya çıkma oranının, ikinci doza göre 5 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Vücudun bağışıklık sisteminin kendisinin yol açtığı otoimmün rahatsızlıklarına karşı uyaran araştırmanın başındaki isim Dr. Victoria Furer, “Şu an için bu duruma aşının yol açıp açmadığını söyleyemeyiz. Ancak bazı hastalarda tetikleyici etken olarak ortaya çıkıyor olabilir” dedi.

Otoimmün hastalıkları, bağışıklık sisteminin kemiklerde, kaslarda, eklemlerde ve organlarda sağlıklı hücrelere saldırması şeklinde ortaya çıkıyor.

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